18 Jahre Altersunterschied sind für Jochen Bendel irrelevant

Jochen Bendel (57) hat seinen Fans auf Instagram Einblicke in sein Liebesleben gewährt und dabei ganz bewusst das Thema Altersunterschied angesprochen. Innig zeigt er sich in seinem Video mit seinem Ehemann Matthias Pridöhl und spricht offen über den Altersunterschied von 18 Jahren, der die beiden trennt. "Viele haben gelästert", erzählt Jochen und erinnert daran, dass zahlreiche Außenstehende der Beziehung zu Beginn keine Zukunft eingeräumt hatten. Doch jetzt, nach 14 Jahren Beziehung und zehn Jahren Ehe, beweist das Power-Couple allen das Gegenteil. "Alter ist nur eine Zahl", betont der Moderator in seinem Clip.

Mit seiner emotionalen Botschaft möchte Jochen nicht nur seine eigene Geschichte teilen, sondern auch anderen Mut machen. "Liebe entsteht nicht durch Gleichaltrigkeit, sondern durch Herz, Vertrauen und gemeinsame Träume", erklärt der ehemalige "Ruck Zuck"-Moderator weiter. Dieses besondere Fundament habe das Paar stark gemacht und sie immer wieder zusammengeschweißt. So zählt für Jochen und seinen Matthias am Ende nur eines: das über Jahre gewachsene Vertrauen und die unerschütterliche Verbindung, die sie miteinander teilen.

Altersunterschiede in Beziehungen sorgen immer wieder für Aufsehen – vor allem in der Welt der Prominenten. Ähnliche Erfahrungen hat auch Catherine Zeta-Jones (55) gemacht, die schon oft mit Kritik an ihrer Ehe zu Michael Douglas (80) konfrontiert wurde. Trotz eines Unterschieds von 25 Jahren feiern die Schauspielerin und ihr Mann in diesem Jahr ihr 25. Ehejubiläum – eine beeindruckende Zahl, allen Vorurteilen zum Trotz. Beispiele wie die Beziehungen von Jochen und Matthias oder Catherine und Michael zeigen, dass wahre Liebe keine Grenzen kennt – und erst recht keine, die sich ausrechnen lassen.

Getty Images Matthias Pridöhl und Ehemann Jochen Bendel im August 2024 in Cuxhaven

Getty Images Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones, Schauspieler