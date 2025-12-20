Kylie und Jason Kelces Kids haben kein Interesse an Football

Kylie Kelce (33) hat in ihrem Podcast "Not Gonna Lie" verraten, dass ihre Kinder nicht besonders begeistert von Football sind. Die vierfache Mutter, die mit Football-Profi Jason Kelce (38) verheiratet ist, sprach darüber, wie die Familie kürzlich das Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Los Angeles Chargers im Arrowhead Stadium besuchte. Besonders aufregend war der Tag für Kylie nicht nur wegen des Spiels, sondern weil sie ihre Töchter mit Travis Kelces (36) Verlobter Taylor Swift (36) und weiteren Freunden und Familienmitgliedern gemeinsam im Stadion begleiten konnte.

Doch die Begeisterung der Kinder hielt sich in Grenzen, wie Kylie humorvoll preisgab. "Sie sind ehrlich gesagt nicht so interessiert an Football", erklärte die Ehefrau des Sportlers. "Jedes Mal, wenn wir versuchen, ein Spiel im Fernsehen zu schauen, schreien sie uns nur an, und erst nach einer Weile merken sie, dass sie selbst lautstark mitbrüllen können." Besonders die kleine Finn sorgte für einen Lacher: Die Achtmonatige schlief über anderthalb Stunden tief und fest, trotz der lauten Jubelrufe im Stadion. "Das finde ich einfach urkomisch", fügte Kylie hinzu.

Die Kelce-Familie, die aus Jason, Kylie und ihren vier Kindern besteht, scheint dennoch viel Spaß miteinander zu haben, auch wenn Football nicht unbedingt die Lieblingsbeschäftigung der Kleinen ist. Jason, der für die Philadelphia Eagles spielt, gab in früheren Interviews öfter Einblicke in seinen Familienalltag und betonte, wie wichtig ihm dabei der Zusammenhalt ist. Kylie, die ihren Podcast nutzt, um offen und humorvoll über ihr Leben zu sprechen, lässt ihre Hörer regelmäßig an den amüsanten und oft chaotischen Momenten ihres Familienlebens teilhaben.

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern

Getty Images Jason Kelce im Oktober 2023

IMAGO / Everett Collection Kylie Kelce, Podcasterin