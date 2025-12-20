Brooke Hogan widmet ihrem verstorbenen Vater Hulk neuen Song

Mit einer bewegenden neuen Ballade meldet sich Brooke Hogan (37) musikalisch zurück und richtet den Blick dabei direkt auf ihren verstorbenen Vater Hulk Hogan (†71). Am Donnerstag, den 18. Dezember, veröffentlichte die Sängerin das Lied "Wanna Go Back" samt Musikvideo, in dem eine Diashow aus alten Familienfotos zu sehen ist – innige Szenen von Brooke und Hulk, aufgenommen lange vor seinem Tod durch Herzstillstand im Juli. Während die Bilder den Wrestling-Star als liebevollen Vater zeigen, singt Brooke schonungslos offen über Verletzungen, Enttäuschung und die komplizierte Beziehung zu ihm. "Ich will nicht zurück", heißt es im Refrain, und doch bricht am Ende des Songs ein flehendes "Daddy, komm zurück" hervor – ein emotionaler Spagat, der Fans sofort in den Bann zieht.

In den Strophen macht die Musikerin deutlich, wie sehr sie an der jahrelangen Entfremdung und den Geschehnissen vor Hulks Tod zu tragen hat. Die distanzierte Vater-Tochter-Beziehung hatte Brooke bereits im März in einem langen Instagram-Post ausführlich erklärt, und auch nach Hulks Tod sorgte ihre Rolle für Schlagzeilen: Er setzte sie nicht in seinem Testament ein, was sie gegenüber TMZ mit den Worten kommentierte, das sei ihre eigene Bitte gewesen und sie habe "keine Reue". Nun steht sie mit dem Song erneut im Fokus der Öffentlichkeit – und muss sich Kritik gefallen lassen. Unter einem Instagram-Post warf ihr ein Nutzer vor, sich nach Jahren ohne Kontakt mit Tribute-Songs an Hulks Vermächtnis zu hängen. Brooke reagierte knapp, aber eindeutig: "Manchmal findet man nach dem Tod einer Person Dinge heraus, die noch mehr wehtun. Darum geht es in diesem Song", schrieb sie und stellte klar, dass es nicht um Geld, sondern um ihren Schmerz geht.

Rückhalt bekommt Brooke in dieser emotional aufgeladenen Zeit vor allem zu Hause. Ihr Ehemann, der ehemalige NHL-Profi Steven Oleksy, teilte den Song stolz in seiner Instagram-Story und schrieb: "Dieser Song ist so tief. Ich bin so gesegnet, dich meine Frau nennen zu dürfen. Deine Stärke kann man nicht messen. Ich liebe dich!" Das Paar hatte im Juni 2022 geheiratet und im Januar die Zwillinge Oliver und Molly willkommen geheißen, die Brookes Alltag komplett verändern. In einem Interview mit dem Magazin Us Weekly schwärmte sie vor einigen Monaten davon, wie sehr sie ihre Tochter stärken und ermutigen wolle und wie sehr sie sich wünscht, dass ihr Sohn dem Beispiel seines Vaters folgt.

IMAGO / ZUMA Press Wire Brooke und Hulk Hogan, 2004

Instagram / mizzhogan Steven und Brooke Oleksy, Ehepaar

