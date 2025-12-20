Kate Hudsons Tochter kritisiert ihre "Song Sung Blue"-Haare

Kate Hudson (46) sorgte bei ihrem Auftritt in der "Late Night with Seth Meyers" für Lacher – aber nicht nur wegen ihrer charmanten Art! Die Hollywood-Schönheit, die kürzlich eine Golden Globe-Nominierung für ihre Rolle in "Song Sung Blue" erhielt, plauderte offen über die harten Reaktionen ihrer Familie auf ihre spektakuläre Haar-Transformation für den Film. In dem Streifen verkörpert sie Claire Sardina, eine Frau, die gemeinsam mit ihrem Mann Mike (gespielt von Hugh Jackman, 57) in einer Neil Diamond (84) Tribute-Band namens "Lightning & Thunder" auftritt. Doch was auf der Leinwand authentisch und nostalgisch wirkt, stößt zu Hause auf wenig Begeisterung. Als Moderator Seth Meyers Fotos der beiden Hauptdarsteller mit ihren voluminösen 80er- und 90er-Frisuren zeigte, konnte Kate nicht anders, als zu lachen: "So viel Haar", betonte sie und verriet dabei ein pikantes Detail über ihre eigene Verwandlung: Die aufwendige Retro-Mähne stammte nicht etwa aus der Maske, sondern war tatsächlich Kates eigenes Haar!

Während Kate beruflich für ihre Wandlungsfähigkeit gefeiert wird, sieht sie sich zu Hause einer gnadenlosen Jury gegenüber: ihren eigenen Kindern Rani Rose (7), Ryder (20) und Bingham (13). Rani ist eine echte Fashionista, gibt ihrer berühmten Mutter regelmäßig unverblümte Mode-Ratschläge und nimmt dabei offenbar kein Blatt vor den Mund. "Ich habe meine Haare gemacht, ich habe meine Kinder per FaceTime angerufen, und sie meinten: 'Du kannst uns mit diesen Haaren nicht anrufen'", erinnerte sich Kate in der Show. Während Erwachsene aus Höflichkeit oft schweigen, kennen Kinder keine diplomatischen Floskeln – sie sagen einfach, was sie denken. Und es blieb nicht bei den Haaren: Ob Rani denn zumindest Mamas glitzernde Outfits absegnete, wollte Seth wissen. "Nun, sie mag Pailletten, aber sie mag nichts, was bauschig ist", erklärte Kate und deutete auf einen besonders bauschigen Rock ihres Film-Charakters, der für Rani "problematisch" sei. Mit einem Augenzwinkern verglich Kate ihre Tochter anschließend mit der wohl bekanntesten Modeexpertin der Welt: "Rani ist sehr genau. Es ist, als hätte man Anna Wintour zu Hause!"

Zuhause gibt's für Kate Kritik, von ihrem Co-Star Hugh jedoch ganz viel Lob: Bei den 2025 Gotham Awards sprachen beide Schauspieler über ihre Zusammenarbeit in "Song Sung Blue" und tauschten dabei herzliche Komplimente aus. Der Deadpool & Wolverine-Star fand dabei besonders warme Worte für seine Kollegin und ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten als Schauspielerin. "Ich habe viel von Kate gelernt", erklärte Hugh. Er ergänzte: "Ich habe fast 50 Filme gemacht, aber irgendwie, bei der Arbeit mit Kate – es ist sehr schwer zu beschreiben, aber die Mischung aus Vorbereitung und Instinkt ist eine sehr feine Linie, und niemand macht das besser als Kate Hudson." Die Schauspielerin sprach ebenfalls in den höchsten Tönen von ihrem Kollegen. Sie habe von ihm gelernt, wie wichtig der echte Wunsch sei, sich mit Menschen zu verbinden – eine Eigenschaft, die Hugh jedem entgegenbringe, egal ob Kollege, Crew-Mitglied oder Fan. Die gegenseitige Wertschätzung der beiden Stars macht deutlich, dass "Song Sung Blue" nicht nur ein Film über Musik ist, sondern auch eine Geschichte über das menschliche Miteinander – sowohl vor als auch hinter der Kamera.

Getty Images Kate Hudson bei den Gotham Film Awards 2025

Instagram / katehudson Kate Hudson und ihre Tochter Rani

Getty Images Hugh Jackman und Kate Hudson bei der Premiere von "Song Sung Blue" in Paris