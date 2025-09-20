Neue Firma in Dubai: Mike Cees setzt Trash-TV ein Ende

Mike Cees (38) hat genug von Reality-TV und wagt einen radikalen Neustart. Der ehemalige Kandidat von Temptation Island und Das Sommerhaus der Stars sorgte in der Vergangenheit mit seinem Auftreten und Skandalen immer wieder für Schlagzeilen. Nach einem Gefängnisaufenthalt und einem Drogenentzug zieht er nun einen Schlussstrich unter diese Zeit und widmet sich neuen beruflichen Projekten, wie er im Gespräch mit Bild verrät. In Dubai hat der Ex-Mann von Schauspielerin Michelle Monballijn eine Firma gegründet, die eine App namens "Ceesium" entwickelt, mit der Influencer und Unternehmen direkt miteinander in Kontakt treten können. Laut eigenen Aussagen will Mike nie wieder ins Reality-TV zurückkehren, um sich ein neues Image aufzubauen.

Hinter der neuen App steht eine klare Vision: "Ceesium" soll Influencern und anderen Akteuren helfen, unabhängig von Agenturen zu werden. Das Konzept setzt auf direkte Deals ohne Zwischenhändler und versteckte Kosten. Mike betont, dass er mit seiner eigenen Firma andere vor seinen vergangenen Fehlern bewahren möchte. "Von mir wollten die meisten immer nur eins: Geld. Deshalb hatte ich auch manchmal sehr wenig davon", erklärte er im Gespräch mit Bild. Unterstützt wird er bei diesem Projekt von einer "neuen Frau" an seiner Seite, die jedoch anonym bleiben möchte. Laut Mike ist sie ein entscheidender Faktor dafür, dass er den Mut gefunden hat, seine turbulente Vergangenheit hinter sich zu lassen und beruflich völlig neue Wege zu gehen: "Manchmal reicht eine einzige Person, die wirklich an dich glaubt. Ohne sie gäbe es die neue Firma nicht."

Mikes Lebensweg war nicht immer von Scheinwerfern und Schlagzeilen geprägt. Bevor er durch das Reality-TV bekannt wurde, lernte er einen ganz bodenständigen Beruf. Früher arbeitete er als Metzger, wie er vor wenigen Monaten im Netz verriet. Sein Weg führte ihn später ins Rampenlicht, doch nun scheint es, als wolle er langfristig Abstand zur TV-Welt wahren. Mit seiner neuen Firma zieht er einen Schlussstrich unter die turbulenten Jahre – und ist bereit, "vom TV-Bösewicht zum Tech-Rebell" zu werden, wie er es beschreibt.

Instagram / mikecees_official Mike Cees, TV-Persönlichkeit

RTL Mike Cees, "Prominent getrennt"-Kandidat

ActionPress / AEDT Mike Cees im Juli 2022

