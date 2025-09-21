Das schätzen Francis Fulton-Smith und Salomea aneinander

Francis Fulton-Smith (59) und seine Partnerin Salomea (31) sind seit einigen Jahren ein Paar. Bei der Goldenen Henne in Leipzig sprach der Schauspieler offen darüber, was er an seiner Lebensgefährtin besonders schätzt. "Wir nehmen uns ernst. Wir sind offen für die Gedanken des anderen. Wir sind ein eingespieltes Team und wir schätzen uns sehr", erklärte der 59-Jährige gegenüber Promiflash. Francis lobte zudem die Zurückhaltung seiner Partnerin: "Salomea ist jetzt nicht die, die sich nach vorne drängt ins Rampenlicht. Insofern bleibt sie eher lieber im Hintergrund, aber natürlich bei bedeutenden Sachen kommt sie schon gerne mit und genießt es dann auch."

Dass Salomea Francis trotz ihrer Zurückhaltung bei öffentlichen Auftritten wie der Goldenen Henne unterstützt, bedeutet ihm viel. Er schwärmt anerkennend: "Sie sieht ja auch wunderschön aus." Details zu einem bevorstehenden gemeinsamen Urlaub behielt er allerdings für sich. Der genaue Ort und die Pläne der beiden bleiben erst einmal ihr kleines Geheimnis.

Kennengelernt hatte sich das Paar während der Corona-Pandemie über Social Media, was den Beginn ihrer harmonischen Beziehung markierte. Inzwischen wohnen die beiden zusammen in München und teilen ihren Alltag miteinander. Schon bei früheren Anlässen zeigten sich Francis und Salomea als eingespieltes Paar. Gemeinsam schritten sie bereits bei einem glamourösen Event wie der Bambi-Preisverleihung erstmals gemeinsam über den roten Teppich. Dort präsentierten sie sich als strahlendes Duo, das sowohl mit Stil als auch mit Charme begeisterte.

Imago Salomea und Francis Fulton-Smith bei der Goldenen Henne, 2025

Getty Images Salomea und Schauspieler Francis Fulton-Smith, November 2024

RTL / Pascal Bünning Francis Fulton-Smith, Schauspieler

