Jason Kelce würde Weihnachten gerne allein verbringen

Jason Kelce (38), ehemaliger NFL-Star und Vater von vier Kindern, sorgte in einer Bonusfolge seines Podcasts "New Heights" zusammen mit seiner Frau Kylie Kelce (33) und seinem Bruder Travis Kelce (36) für einige Lacher. Anlass war eine Diskussion über den Weihnachtsklassiker Kevin – Allein zu Haus. Auf die Frage, ob Jason sich jemals gewünscht habe, dass seine Familie verschwindet – wie es im Film dem kleinen Kevin widerfährt –, antwortete der 38-Jährige mit einem entschiedenen "Definitiv!". Kylie zeigte sich überrascht und fragte, ob er damit seine Kindheit oder die Gegenwart meinte. Mit seiner Antwort "Beides?" brachte Jason die Runde schließlich zum Schmunzeln.

Während der Podcast-Aufnahme teilte Jason zudem eine Erinnerung aus seiner Kindheit: Er erzählte von dem Tag, an dem er spontan von zu Hause weglief – ohne Gepäck oder Plan. "Ich bin einfach zur Tür rausgegangen und sagte: 'Scheiß auf euch alle!' Und dann bin ich losgelaufen", berichtete er lachend. Seine Flucht endete jedoch an einem Stoppschild, an dem ihm bewusst wurde, dass er nicht wusste, wohin. Kylie kommentierte humorvoll, er sei wohl ähnlich planlos wie auf seinen Reisen nach Las Vegas vorgegangen. Travis erinnerte sich, dass Jasons Streifzüge als Kind stets die Familie in Alarmbereitschaft versetzten.

Jason und Kylie, die sich 2018 das Jawort gaben, lernten sich ursprünglich über Tinder kennen und sind Eltern von vier Kindern. Nach seinem Rücktritt von der NFL Anfang 2024 genießt Jason mehr Zeit mit seiner Familie, auch wenn er die neue Dynamik oft als "chaotisch" beschreibt. In einer früheren Folge des Podcasts erklärte er, dass die vermehrte Anwesenheit zu Hause nicht immer mit mehr Präsenz gleichzusetzen sei. Doch er schätzt es, seine Kinder zur Schule zu bringen und wieder abzuholen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Kelce im Mai 2025 in New York

Anzeige Anzeige

Action Press/Moviestore Collection Daniel Stern, Macaulay Culkin und Joe Pesci in "Kevin – Allein zu Haus"

Anzeige Anzeige

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern