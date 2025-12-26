Josh O'Connor zitterte vor erster Szene mit Josh Brolin

Josh O'Connor (35), bekannt aus der Serie The Crown, sprach kürzlich über seine nervösen ersten Drehtage am Set des neuen Krimis "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery". Besonders die erste gemeinsame Szene mit Josh Brolin (57), seinem namhaften Kollegen und Gegenspieler im Film, habe ihn äußerst verunsichert, verriet der Schauspieler dem Magazin Entertainment Weekly. In dem starbesetzten Cast, zu dem unter anderem auch Daniel Craig (57), Mila Kunis (42) und Kerry Washington (48) gehören, fiel Josh der Start mit Brolin besonders schwer: "Ich habe sie gefürchtet", gab er offen zu. In der Szene spielt er den jungen Pastor Jud Duplenticy, der auf Brolins Figur, den charismatischen Wicks, trifft – ein intensiver Moment, den er später erneut drehen ließ.

Der erste Anlauf war für Josh nämlich weniger erfolgreich. Obwohl Brolin ihn unter seine Fittiche nahm, konnte Josh seine Aufregung nicht ablegen. Nach einigen Takes fühlte er sich mit seiner schauspielerischen Leistung unzufrieden, während Brolins Performance überzeugte. "Ich war so überwältigt und konnte nicht mit ihm mithalten", erklärte er im Interview. Diese Unsicherheit führte schließlich zu einem Anruf bei Regisseur Rian Johnson (52), bei dem er um eine zweite Chance bat: "Ich weiß, wir haben wenig Zeit, aber könnten wir meine Takes noch einmal drehen?" Dank des verständnisvollen Johnson durfte er die Szene tatsächlich wiederholen, was Josh unheimlich dankbar stimmte.

Hinter den Kulissen der Produktion zeigte sich Brolin als unterstützender Kollege. Trotz seiner beeindruckenden Filmkarriere und zahlreichen Auszeichnungen nahm er sich die Zeit, um eine angenehme Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Josh bewunderte Brolin schon vor ihrer Zusammenarbeit sehr und war umso erleichterter, dass sein Star-Kollege auch hinter der Kamera ein Partner war, mit dem man gut zusammenarbeiten konnte. Diese Erfahrung sei nicht nur lehrreich, sondern auch prägend gewesen. "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" ist auf Netflix zu sehen und begeistert Fans weltweit mit seinem Mix aus Spannung und Humor.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Josh O'Connor und Josh Brolin

Getty Images Josh Brolin im April 2022

Getty Images Josh O'Connor, Oktober 2024

