Brooklyn Beckham feiert Weihnachten bei den Schwiegereltern

Brooklyn Peltz-Beckham (26) verbringt die Feiertage nicht bei seiner Familie in England, sondern in Miami – gemeinsam mit Ehefrau Nicola Peltz (30) und ihrer Familie. Kurz vor Weihnachten landete das Paar in Florida und steuerte direkt das Anwesen von Nicolas Eltern an. Dort entstand auch ein Schnappschuss am Pool: Brooklyn posiert Arm in Arm mit Nicolas Bruder Bradley, die Sonne spiegelt sich im Wasser, die Stimmung wirkt entspannt. Auf Instagram zeigte die Schauspielerin mehrere Eindrücke von der Heimkehr und ließ ihre Follower wissen, wie sehr sie sich auf die Tage daheim freut.

In weiteren Storys gab Nicola einen kleinen Einblick in den Familienalltag: Zu sehen ist auch der Vierbeiner der Peltz, über den sie schreibt, er warte jeden Abend, bis ihr Vater ins Bett gehe. Vieles deutet darauf hin, dass Brooklyn das komplette Fest bei den Schwiegereltern verbringt, während der Beckham-Clan in Großbritannien ohne ihn feiern muss. Dort ist die Kaminleiste bereits festlich geschmückt – inklusive eines persönlichen Strumpfs für Brooklyn, der neben denen von seinen Geschwistern Romeo, Cruz und Harper hängt. Zuvor hatte Brooklyn in Los Angeles noch Heimweh nach britischem Essen gestillt und in seiner Küche einen Shepherd’s Pie zubereitet, den er als Clip mit seinen Followern teilte.

Hinter der Wahl des Feiertagsorts steht auch viel Privates: Zwischen Brooklyn und den Beckhams knirscht es seit Längerem. In den vergangenen Monaten sendeten Geschwister und Eltern wiederholt Signale der Nähe – mal mit alten Familienfotos, mal mit kleinen Gesten wie dem bereitgehängten Strumpf. Vor allem die Großmütter Jackie und Sandra sollen sehr an ihrem ältesten Enkel hängen, der allerdings immer wieder auf wichtige Familientermine in Großbritannien verzichtet. Während Victoria (51) und David Beckham (50) sich mit ihren jüngeren Kindern auf ruhige Feiertage im Kreis der Familie einstellen, verbringt Brooklyn seine kostbare Auszeit erneut auf der anderen Seite des Atlantiks – zwischen Pool, Palmen und den vertrauten Gesichtern der Peltz-Familie.

Imago Brooklyn Beckham, 2025

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham neben seinem Schwager Bradley Peltz in Miami

Instagram / victoriabeckham Cruz Beckham, Brooklyn Peltz-Beckham, Romeo Beckham und Davic Beckham