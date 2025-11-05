Royal-Couple: Tommy und Paulina stürmen "Germany Shore"

Sie schreiben die wohl schönste Liebesgeschichte in fünf Staffeln Germany Shore – und dürfen natürlich auch in der neuen Season nicht fehlen: Tommy Pedroni (30) und Paulina Ljubas (28). Klar ist, dass das Royal-Couple der Show nicht einfach so an Tag eins einziehen kann. Es sollte ein großer Auftritt werden. Das Paar stürmt die Villa am dritten Abend, als die Bewohner gar nicht mehr mit einer Überraschung rechneten. Und das direkt in Begleitung von Security, wie es sich für echte VIPs gehört. Die Begeisterung ist groß, vor allem bei den OGs Belly und Sahel. Paulina und Tommy sind gespannt auf die neuen Teilnehmer und erwarten in Sachen Party Großes.

Allerdings überschlägt sich nicht jeder vor Freude. Juliano Fernandez kennt vor allem Paulina und machte den anderen schon vorher klar: Er hält nicht viel von seiner Kollegin. Er erzählte wenige Tage zuvor, dass es schon Stress zwischen den beiden gab und bezeichnete Paulina als "laufendes Loch". Jetzt, da die 28-Jährige persönlich vor Ort ist, möchte der Partysänger direkt reinen Tisch machen und sucht das Gespräch. "Ich habe jetzt schon ein, zwei schlechte Worte krass schlecht über dich gesagt", erklärt Juliano ihr ehrlich. Er wolle zu dem stehen, was er gesagt habe. Paulina nimmt es gelassen und ist überzeugt, dass man grundsätzlich offen über alles reden könne. Damit ist vorerst ein Haken hinter der Angelegenheit und die Party kann losgehen.

Paulina und Tommy sind echte Profis bei "Germany Shore". Die beiden lernten sich in dem Format kennen und lieben und durften schon mehrere Staffeln mitfeiern. Schon vor Staffelstart gaben sie gegenüber Promiflash ihre Einschätzung zur diesjährigen Staffel ab. Dabei deuteten sie direkt an: Der Cast hat es in sich. "Es wird echt eklig, muss ich sagen", erinnerte die Influencerin sich. Eines findet sie allerdings gar nicht gut: "Also, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen dafür, dass eigentlich mehr so Ältere kommen und nicht unbedingt so viele 19-Jährige, die nach einem halben Bier völlig durchdrehen und sich schlagen wollen." Auch in dieser Staffel werden die Partys wieder ordentlich eskalieren und die Diskussionen gefährlich hitzig, verspricht Paulina.

Anzeige Anzeige

Paramount Paulina Ljubas und Tommy Pedroni, "Germany Shore"-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige

Instagram / julianofernandezz Juliano Fernandez, Reality-TV-Sternchen

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Tommy Pedroni und Paulina Ljubas, März 2025

Anzeige