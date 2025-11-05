"Hochzeit auf den ersten Blick"-Julia lässt Bräutigam stehen

Bei der Sat.1-Show Hochzeit auf den ersten Blick hat Julia ihrem frisch angetrauten Ehemann Julian nach der Trauung einen Schockmoment bereitet: Direkt nach dem Jawort zog sich die 28-Jährige mit ihrer Schwester Carina und ihrer Trauzeugin zurück und ließ ihren Bräutigam allein. Obwohl Julia zunächst begeistert von Julian wirkte und betonte, sich "Schmetterlinge im Bauch" zu wünschen, gab sie später zu, enttäuscht zu sein. "Ich finde ihn nicht männlich!", erklärte sie im Vieraugengespräch mit ihrer Schwester. Trotz ihrer Zweifel beschloss sie, das Experiment nicht sofort abzubrechen.

Zuvor hatte Julia noch bekräftigt, dass sie sich bewusst auf dieses Abenteuer eingelassen habe. Ihre Schwester Carina sowie die Psychologin Dr. Sandra Köhldorfer, (44) ermutigten sie, ihre hohen Erwartungen zu hinterfragen. Im Gespräch stellte die Matching-Expertin klar, dass Julian durchaus Stärken und innere Stabilität zeige. Julia stimmte daraufhin einem klärenden Gespräch mit ihrem Bräutigam zu. Julian zeigte dafür Verständnis und bemühte sich um ein offenes und respektvolles Gespräch. Gemeinsam beschlossen die beiden, sich Raum und Zeit zu geben, um ihre Begegnung wirken zu lassen und das Experiment fortzusetzen.

Auch bei Lina und Daniel drehte sich in der jüngsten Folge alles um den ersten Eindruck – und die große Frage nach der Entfernung. Die Erzieherin schwärmte nach der Hochzeit. "Wunderschön", so beschrieb sie ihren Bräutigam. Daniel war ebenfalls auf Anhieb begeistert und sagte strahlend: "Supersupergut." Doch die Distanz von 700 Kilometern sorgte für gemischte Gefühle. "Muss das sein?", habe er zunächst gedacht. Als die beiden sich aber gegenüberstanden, waren die Sorgen wie weggeblasen. "Ich war hin und weg", betonte Daniel.

Joyn / Markus Hertrich Julia, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2025

Joyn / Markus Hertrich Julian, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2025

Joyn / Markus Hertrich Daniel, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2025

