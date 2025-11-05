Zuschauer feiern Sommerhaus-Aus von Paulina Ljubas & Tommy

Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi haben im Sommerhaus der Stars für eine drastische Wende gesorgt: In der neuesten Folge setzten sie sich im Spiel durch, erhielten Macht im Haus und schickten Paulina Ljubas (28) und Tommy Pedroni (30) am Ende tatsächlich nach Hause. Vor allem in den sozialen Medien sorgt dieser Rauswurf für Jubelstürme. Unter dem offiziellen Instagram-Post von RTL häufen sich Kommentare wie: "Ich habe mich, glaube ich, noch nie sooooo sehr über einen Rauswurf gefreut" oder "Hochmut kommt vor dem Fall! Ein Hoch auf Tara!". Die Fans der Show zeigen sich sichtlich erleichtert über den Auszug.

Das Verhalten von Tommy und Paulina sorgte während der Staffel immer wieder für Unmut bei den Zuschauern. Vorwürfe über gezieltes Provozieren und unangenehme Fragestellungen, die nur für zusätzliche Konflikte unter den Kandidaten sorgen sollten, häuften sich. Unter dem Exit-Post hieß es zudem: "Vielleicht täusche ich mich, aber seitdem Tommy nicht mehr mit Sandra Sicora zusammen ist, ist er richtig unangenehm und hinterhältig geworden."

Die Stimmungslage spiegelt sich auch außerhalb der Kommentarspalten wider: In einer Promiflash-Umfrage stellten sich 75 Prozent der Teilnehmenden auf die Seite von Tara und Dennis. Und das, obwohl die beiden zu Beginn der Staffel nicht gerade als Lieblinge galten. Dass sich das Blatt nun so deutlich gewendet hat, sehen viele in der Community als Folge eines Verhaltensmusters, das sie bei Paulina und Tommy auch aus anderen Formaten kennen und das manchen inzwischen zu vorhersehbar erscheint.

Das Sommerhaus der Stars, RTL Paulina Ljubas und Tommy Pedroni im Sommerhaus 2025

Imago Sandra Sicora, 2023.

ATV, Joyn Dennis Lodi und Tara Tabitha bei der Premiere von "Tara & Dennis - der Hofnarr liebt die Queen"