"Pervers": Tim und Emma haben vor anderen Promihof-Stars Sex

Tim Kühnel und Emma Fernlund (24) wurden in der Show Der Promihof miteinander intim – sehr zum Unmut ihrer Mitbewohner. Ihr Techtelmechtel missfällt besonders Paco Herb und Ina Kina, deren Betten nur wenige Meter entfernt standen. Paco äußerte im Einzelinterview: "Absolut pervers! Das geht nicht. Es gibt hier Grenzen. Ich habe keinen Bock, davon wach zu werden." Aufgebracht ergänzte er außerdem: "Sex in einem Gameformat ist ein absolutes No-Go." Auch Ina zeigte sich empört: "Nehmt euch ein Zimmer! Warum müsst ihr uns darunter leiden lassen?" Die Situation sorgte dafür, dass die ohnehin angespannte Stimmung im Haus weiter aufgeheizt wurde.

Am Morgen danach wollte Ina, die in der Vergangenheit einen kurzen Flirt mit Tim hatte, die nächtlichen Geschehnisse nicht unkommentiert lassen und sprach den Influencer direkt darauf an. "Sag' mal, was habt ihr gestern Nacht eigentlich getrieben? Das war unnormal laut", stellte sie ihn zur Rede. Tim lachte nur und entgegnete: "Wir haben doch nur gekichert." Doch Ina ließ sich nicht abwimmeln und konterte: "Ich habe etwas ganz anderes gehört. Das war volles Programm." Auch im Einzelinterview bekräftigte Ina ihre Ansicht und sprach von einem "Live-Porno in ihren Ohren" und Respektlosigkeit.

In der aktuellen Folge leugnete Tim gegenüber Ina, dass er und Emma Sex hatten. Er zeigte sich genervt von den Worten seiner Ex-Knutschpartnerin und behauptete: "Ich mag Ina schon sehr, aber ihre Kommentare kann sie sich echt sparen. In meinen Augen ist das gekränkter Stolz." Trotz Tims Geheimnistuerei auf dem Hof wurde schon vor der Showausstrahlung bekannt, dass Emma und Tim tatsächlich häufiger Geschlechtsverkehr haben – und ihnen sogar ein Kondom platzte.

RTLZWEI Die Teilnehmer von "Der Promihof" in ihren Betten

RTLZWEI Ina Kina und Paco Herb mit Emma Fernlund bei "Der Promihof"

RTLZWEI Emma Fernlund und Tim Kühnel bei "Der Promihof"