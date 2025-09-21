So geht es Lisa Marie Akkaya und Baby Xavi nach der Geburt

Lisa Marie Akkaya (24) ist zum zweiten Mal Mutter geworden: Erst vor wenigen Wochen erblickte der kleine Xavi das Licht der Welt. Zwar meldete die Influencerin sich schon aus dem Krankenhaus, wollte aber erst einmal eine kleine Pause einlegen. Jetzt verrät sie gegenüber Promiflash, wie es ihr nach der Geburt geht. "Uns geht es super! Wir sind total happy, dass der kleine Xavi endlich bei uns ist", erzählt Lisa Marie stolz. Und auch Baby Xavi ist wohlauf: "Xavi geht es auch mehr als gut. Gesundheitlich sagen die Ärzte, ist er bei vollen 100 Prozent, was echt selten der Fall ist. Er kam total ausgeruht auf die Welt."

Die Geburt ihres Babys verkündeten Lisa Marie und ihr Mann Furkan Akkaya (24) erst vor wenigen Tagen. Nachdem Furkan ein erstes Foto als stolzer Zweifach-Papa auf Instagram gepostet hatte, erklärte die 24-Jährige kurz danach, sich erst einmal von den Strapazen der Entbindung erholen zu müssen: "Nach all den Ängsten, die wir durchleben mussten, was Xavi betrifft, haben wir es nun endlich geschafft und er konnte heute kerngesund das Licht der Welt erblicken." Lisa versprach ihren Fans aber auch, nach einer kurzen Erholungspause bald wieder zurückzukommen.

Tatsächlich war die Schwangerschaft für Lisa Marie alles andere als einfach. Im Mai schilderte sie ihren Fans eine schwierige Phase, als sie ungefähr im sechsten Monat war: Aufgrund von Frühwehen musste sie ins Krankenhaus und bekam dort eine Hiobsbotschaft mitgeteilt: "Mir wurde gesagt, ich werde mein Baby tot gebären müssen, wenn der Vorgang nicht gestoppt werden kann und auch wenn es überlebt, dann nur von kurzer Dauer und dass ich mich dann gleich verabschieden müsse, weil es einfach noch nicht lebensfähig ist." Aber Klein-Xavi kämpfte und konnte in Mamas Bauch bleiben, bis es wirklich an der Zeit war. Nur einige Monate später bekam Lisa die nächsten Steine in den Weg gelegt: Bei einer Untersuchung wurde eine Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs festgestellt – aufgrund der Schwangerschaft konnte sie dahingehend bisher nicht behandelt werden.

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya im Juni 2025

Atalency Lisa Marie Akkaya mit ihrem Baby Xavi, September 2025

Instagram / lisa.straube Furkan, Lisa Marie und Emilio Akkaya im Mai 2025