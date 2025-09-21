So schlimm war toxische Beziehung für Reese Witherspoon

Im Podcast "The Interview" der New York Times sprach Reese Witherspoon (49) kürzlich offen über eine schwierige Phase in ihrem Leben: eine frühere, missbräuchliche Beziehung. Die Schauspielerin erzählte, dass diese Erfahrung ihren Lebensmut stark geschwächt habe. "Ich musste mein Gehirn neu programmieren", sagte Reese, die zugab, lange geglaubt zu haben, dass die verletzenden Worte ihres damaligen Partners wahr seien. Trotz des emotionalen Bruchs zeigte sie sich stets professionell, doch es dauerte, bis sie sich neu erfinden konnte. Noch Jahre nach dem Ende der Beziehung fühlte sie sich unsicher und verletzlich.

Schon 2018 sprach die "Legally Blonde"-Darstellerin in einem Interview darüber, wie es zu der Trennung kam: Die Grenze sei für sie überschritten gewesen, ein Moment, der sie dazu brachte, aufzustehen und zu gehen. Auf die Frage hin, wie diese Erfahrung sie geprägt habe, erklärte Reese, dass sie heute eine andere Frau sei – selbstbewusst und ambitioniert. Im aktuellen Gespräch betonte sie die Herausforderung, in der Öffentlichkeit zu stehen und gleichzeitig ihre Privatsphäre wahren zu wollen: "Es fühlt sich manchmal an, als ob man im Zoo lebt." Gerade als Mutter von drei Kindern sei ihr Schutzbedürfnis besonders ausgeprägt.

Reese, die heute 49 Jahre alt ist, heiratete jung und wurde früh Mutter. Ihre Tochter Ava (26) kam zur Welt, als Reese in ihren Zwanzigern war und gerade als Elle Woods in "Natürlich Blond" ihren Durchbruch hatte. Rückblickend sei diese Balance aus Karriere und Familie eine der größten Herausforderungen ihres Lebens gewesen, gestand sie. Die Belastung habe sie jedoch gestärkt: Heute ist sie nicht nur Schauspielerin, sondern auch Produzentin und Unternehmerin, die ihre Stimme für Frauenrechte einsetzt. Ihre früheren Erfahrungen haben sie zu der standhaften Frau gemacht, die sie heute ist.

Getty Images Reese Witherspoon bei der Premiere von "Daisy Jones & The Six"

Getty Images Reese Witherspoon, Filmstar

