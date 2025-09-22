Auf Wiesn: Dr. Emi Arpa wurde wohl von Fotografin gemobbt

Ein Ausflug auf das Münchener Oktoberfest sollte für Dr. Emi Arpa eigentlich ein besonderes Erlebnis werden. Doch im Käferzelt musste die Ärztin laut eigener Aussage eine herbe Enttäuschung hinnehmen. In einem TikTok-Video schilderte sie, wie eine Fotografin sie während einer Fotosession beiseite bat – offenbar mit den Worten, sie mache nur Bilder von prominenten oder bekannten Gesichtern. "Ich war total verunsichert", erklärte Dr. Emi in ihrem Video. Besonders bitter: Neben ihr stand eine andere Ärztin, die die Fotografin kannte und die akzeptiert wurde. "Dann kam sie noch mal zu mir und meinte: 'Sie müssen das verstehen. Ich mache hier nur Fotos mit bekannten Leuten'", schilderte die Social-Media-Bekanntheit weiter. Ihren Beitrag versah sie unter anderem mit dem #mobbing.

Im Gespräch mit der Fotografin stellte sich später heraus, dass es anscheinend zu einem Missverständnis gekommen war. Die Fotografin habe wohl angenommen, Dr. Emi sei eine Mitarbeiterin einer anderen Ärztin mit einem ähnlichen Namen, wie die Netz-Persönlichkeit berichtete. Doch diese Erklärung empfand Dr. Emi nicht als tröstlich. Besonders fassungslos zeigte sie sich über den Tonfall der Fotografin. "Selbst wenn ich jemand anderes wäre, ist es überhaupt nicht nett, so mit Menschen umzugehen", äußerte sie entrüstet. Trotz des Unbehagens beschloss sie, ihren Wiesn-Besuch nach Möglichkeit nicht völlig trüben zu lassen. In den Kommentaren bekommt Dr. Emi Zuspruch von einigen Fans sowie von Ann-Kathrin Götze. "Gibt zu viele nervige Menschen in diesem 'Business'", schrieb die Influencerin tröstlich.

Dr. Emi gibt ihren Fans im Netz regelmäßig Einblicke in ihre Gefühlswelt. Erst vor wenigen Wochen hatte sie auf Instagram bewegende Worte über ihr Leben als frischgebackene Mutter gefunden. In einer Bilderreihe zeigte die Ärztin glückliche Momente mit ihrem Baby, kuschelige Augenblicke auf dem Sofa und das erste Kennenlernen des Familienhunds mit dem neuen Familienmitglied. "Unser Leben in letzter Zeit. Mein Herz ist voll", schrieb sie zu den Aufnahmen.

IMAGO / BREUEL-BILD Dr. Emi Arpa, Netz-Star

Getty Images Dr. Emi Arpa, November 2024

Instagram / dr.emi Dr. Emi Arpa mit ihrem Sohn Caspar

