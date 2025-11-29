"Teilzeit": Das ist Dr. Emi Arpas Arbeitsalltag als Neu-Mama

Dr. Emi Arpa hat ihren Alltag als frischgebackene Mama komplett neu geordnet. Bei den TikTok Awards sprach die Social-Media-Bekanntheit offen über die Veränderungen, die das Leben mit einem Baby mit sich bringt. "Ich arbeite aktuell Teilzeit. Also, ich bin drei Tage die Woche in der Praxis. Den Rest der Woche versuche ich sowohl bei uns im Labor als auch im Skincare-Unternehmen viel von zu Hause aus zu machen", berichtet sie gegenüber Promiflash. Emi betonte, dass sie spätestens um 15 Uhr zu Hause ist – ein deutlicher Unterschied zu früher, als ihre Arbeitstage von sieben Uhr morgens bis 20 Uhr abends dauerten.

Die Änderungen in ihrem Berufsalltag seien notwendig gewesen, um Familie und Karriere besser vereinen zu können. Während sie montags und freitags manchmal kurz ins Labor oder ins Unternehmen wechselt, arbeitet sie nun auch im heimischen Remote-Setting. "Ich trete auf jeden Fall kürzer, auch wenn es manchmal bei Social Media nicht so wirkt", betonte Emi gegenüber Promiflash und machte deutlich, dass sie bewusste Entscheidungen trifft, um ihren neuen Alltag zu meistern. Sie lässt dennoch durchblicken, dass sie weiterhin ambitioniert in ihren Projekten bleibt – nur eben mit einem stärker familienorientierten Fokus.

Vor rund vier Monaten wurde Emi zum ersten Mal Mutter. Damals verriet sie auf Instagram nicht nur den Namen ihres Sohnes, sondern auch, dass es bis zur endgültigen Entscheidung des Namens ganz schön kompliziert war. "Wollt ihr ein Video sehen mit Namen, die es nicht geworden sind? Haben uns nämlich Last Minute umentschieden", schrieb die Dermatologin. Ursprünglich habe der Kleine sogar ein paar Tage einen anderen Namen getragen. "Er sollte ganz anders heißen beziehungsweise hieß auch ein paar Tage anders, aber wir haben es dann nicht so gefühlt…" Mit dem endgültigen Namen Caspar Kenji Dahlem schien die Familie dann allerdings rundum glücklich zu sein.

Imago Dr. Emi Arpa, November 2025

Imago Dr. Emi Arpa und Sebastian Dahlem, November 2023

Instagram / dr.emi Dr. Emi Arpa mit ihrem Sohn Caspar