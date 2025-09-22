Inaontour fiel der Abschied von ihrer alten Wohnung schwer

Ina Borck (29), besser bekannt als Inaontour, hat sich von ihrer Wohnung getrennt, um gemeinsam mit ihrem Partner Fabi das nächste Kapitel in ihrem Leben zu beginnen. Auf Instagram teilte die Influencerin ihre Gedanken und Gefühle zu diesem besonderen Moment. "Heute geht final ein Kapitel zu Ende: Ich habe heute meine alte Wohnung abgegeben. Es hat sich komisch angefühlt und mich auch ein Stück weit emotional gemacht", schrieb die Influencerin. Der Abschied fiel ihr sichtlich schwer, denn in den vier Wänden sind wertvolle Erinnerungen entstanden.

Besonders die gemeinsamen Feiertage mit ihrer Mutter in der alten Wohnung berühren sie noch immer. "Es wird dort für immer das letzte Weihnachten und Silvester mit meiner Mama gewesen sein", verriet Ina in ihrem Beitrag. Dennoch blickt sie optimistisch in die Zukunft: "Außerdem beginnt immer ein neues Kapitel, wenn sich ein Vergangenes schließt." Ihren Followern stellte sie auch die Frage, wie oft sie schon umgezogen sind und welche Orte für sie eine besondere Bedeutung haben. Der Umzug mit Fabi markiert für die Influencerin einen neuen Abschnitt voller Hoffnung und Vorfreude.

Die Social-Media-Persönlichkeit teilt regelmäßig Einblicke in ihr Leben und hat sich dabei eine enge Beziehung zu ihren Fans aufgebaut. Für viele ist Ina nicht nur eine erfolgreiche Influencerin, sondern auch jemand, der sich verletzlich zeigt und persönliche Erlebnisse offen teilt. Ihre Ehe mit Fabi und jetzt der gemeinsame Umzug sind für ihre Community ein weiteres Kapitel in der fortlaufenden Geschichte der Influencerin, das sie gespannt verfolgen. Die Mischung aus emotionaler Offenheit und positiver Zukunftsperspektive macht Ina für viele zu einer inspirierenden Persönlichkeit.

Instagram / inaontour Inaontour, Influencerin

Instagram / inaontour Ina mit ihrer Mutter

Instagram / inaontour Inaontour, Influencerin