Nicht zufrieden mit sich: Ina Borck macht keine Fortschritte

Mit einer nachdenklichen Botschaft hat sich Social-Media-Star Ina Borck (29) an ihre Fans gewandt und dabei ein Thema angesprochen, das ihr schwer auf der Seele lastet. In einem emotionalen Instagram-Video berichtet die Influencerin, dass es in ihrem Leben derzeit viele Veränderungen gebe, die sie zwar glücklich machten, doch gesundheitlich erlebe sie momentan einen Stillstand, der ihr schwer zu schaffen mache. "Mein Arm macht einfach keine Fortschritte, und auch ich insgesamt mache gerade keine Fortschritte", schildert Ina sichtlich betroffen.

Ina erklärte weiter, dass es ihr zwar insgesamt gut gehe, sie jedoch immer wieder Tage habe, an denen sie sich hängen lasse. Dies habe sie veranlasst, ihre Situation genauer zu reflektieren, doch auch nach längerem Überdenken sei die Erkenntnis ernüchternd. Besonders schmerzlich sei für sie der Umstand, dass sie spüre, wie diese Stagnation ihre Hoffnung belastet. "Es nimmt mir einfach so ein bisschen mein 'Ja, es wird alles wieder gut'. Obwohl ich irgendwo tief im Inneren weiß, dass es so kommen wird", teilte sie ihren Followern offen mit. Dieser Einblick bewegt ihre Community, die Ina für ihre Ehrlichkeit und Offenheit sehr schätzt.

Die Influencerin erlitt im Jahr 2022 einen Schlaganfall und kämpft sich seither tapfer ins Leben zurück. In den vergangenen Jahren musste Ina jedoch noch weitere schwere Schicksalsschläge verkraften: Im September 2024 gaben sie und ihre Ex-Frau Vanessa Borck (28) das Ende ihrer Ehe bekannt – nur wenige Monate später verlor dann ihre Mutter den Kampf gegen den Krebs. Nichtsdestotrotz versucht Ina, ein positives Mindset zu bewahren und weiterhin optimistisch nach vorne zu blicken.

Instagram / inaontour Ina Borck, 2025

Instagram / inaontour Ina von Coupleontour, 2025

