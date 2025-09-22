Katie Price nach dramatischem Gewichtsverlust im Krankenhaus

Realitystar Katie Price (47) hat besorgniserregende Neuigkeiten mit ihren Fans geteilt. Am vergangenen Wochenende musste sie wegen ihres drastischen Gewichtsverlusts ins Krankenhaus eingeliefert werden. In einem Video auf Snapchat erklärte Katie laut Mirror, dass sie sich ärztlichen Untersuchungen unterziehen musste, um herauszufinden, warum sie weiterhin so stark abnimmt. Zudem ließ sie sich Fäden entfernen, die noch von einer vorherigen Verletzung stammten. "Bin wegen meines Gewichts beim Arzt gewesen", schrieb sie zu dem Video, in dem sie weitere Tests ankündigte: Sie müsse "in zwei Wochen nochmal hin".

Die 47-Jährige, die schon in der Vergangenheit offen über ihre gesundheitlichen Probleme und Gewichtsfragen gesprochen hatte, erklärte ihren Fans auf Social Media kürzlich noch, dass ihr vorheriger Gewichtsverlust beabsichtigt war – damals wollte sie gegen die Kilos ankämpfen, die sie infolge eines langen Aufenthalts im Rollstuhl und einer Behandlung zur künstlichen Befruchtung zugenommen hatte. Doch aktuelle Entwicklungen scheinen die Kontrolle darüber nun infrage zu stellen. Katies Vertreter gaben gegenüber der Plattform an, dass sie "absolut in Ordnung" sei, doch ihre Fans scheinen alarmiert.

Auch in ihrem privaten Umfeld sorgt der starke Gewichtsverlust für Unruhe. Besonders Tochter Princess Andre (18) zeigte sich vor einigen Wochen besorgt. Während eines gemeinsamen Ausflugs wagte sich die TV-Persönlichkeit auf ein Kinder-Spielseil. Dabei warnte die 18-Jährige: "Deine Beine könnten brechen, Mum!" Katie nahm den Kommentar laut Mirror zwar mit Humor, doch die Bemerkung macht deutlich, wie sehr ihre Familie um sie bangt. Schon zuvor äußerte Princess immer wieder Bedenken zum auffälligen Gewichtsverlust ihrer Mutter.

Getty Images Katie Price, Model

Getty Images Katie Price, TV-Star

Getty Images Katie Price und Princess Andre im September 2023