Krebsvorstufe: Lisa Akkaya kann noch nicht behandelt werden

Im Juli machte Lisa Marie Akkaya (24) eine erschreckende Nachricht publik: Die Influencerin hat eine Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs. Durch ihre Schwangerschaft konnte sie die Krankheit bisher nicht behandeln. Vor wenigen Tagen hat ihr Sohn Xavi allerdings das Licht der Welt erblickt. Gegenüber Promiflash verrät sie, ob die Krebsvorstufe nun behandelt wird: "Noch nicht. Wir warten jetzt, bis meine Geburtsverletzungen verheilt sind und dann geht es direkt los mit den Untersuchungen etc."

Trotz dieser schwierigen Umstände zeigt sich die junge Mutter glücklich und erleichtert. "Uns geht es super! Wir sind total happy, dass der kleine Xavi endlich bei uns ist", erzählte sie weiter. Xavi selbst erfreut sich bester Gesundheit, was Lisa sichtlich stolz macht. "Xavi geht es auch mehr als gut. Gesundheitlich, sagen die Ärzte, ist er bei vollen 100 Prozent, was echt selten der Fall ist. Er kam total ausgeruht auf die Welt", berichtete sie.

Schon vor der Geburt ihres Sohnes hatte Lisa mit schweren Sorgen zu kämpfen. Die behandelnden Mediziner in ihrer einstigen Wahlheimat gaben ihr damals wenig Hoffnung. "Laut den Professoren und Ärzten in Dubai sieht es tatsächlich nicht gut aus. Meine Werte werden immer schlechter und schlechter, und sie hätten nach Emilios Geburt eigentlich besser werden sollen", berichtete die TV-Bekanntheit damals im Gespräch mit Promiflash. Die Schwangerschaft erschwerte die Lage zusätzlich. "Durch die jetzige Schwangerschaft besteht bei mir das hohe Risiko, dass sich in der Zeit leider alles zu schnell entwickeln wird und uns die Hände gebunden sind, bis Xavi auf die Welt kommt", erklärte sie damals.

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Atalency Lisa Marie Akkaya mit ihrem Baby Xavi, September 2025

Anzeige Anzeige