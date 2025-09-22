Kurz vor Wiesn-Zoff: Serkan Yavuz hoffte auf Samira-Comeback

Dass zwischen den Reality-Bekanntheiten Serkan Yavuz (32) und Samira Yavuz (31) die Funken sprühen – aber nicht aus Liebe – bewiesen die beiden kürzlich auf Social Media. Nach einem ausgelassenen Abend auf der Wiesn meldete sich Serkan nicht bei seiner Noch-Ehefrau Samira, was diese veranlasste, ihrer Wut darüber öffentlich Luft zu machen. Es folgte ein hitziger Schlagabtausch auf Instagram, bei dem der zweifache Vater schließlich jegliche Hoffnungen auf ein Liebes-Comeback verwarf. Diese Aussage überraschte einige Fans im Netz, denn nur einen Tag vor dem großen Drama klang das noch ganz anders. "Können wir Hoffnung haben auf ein Comeback?", fragte Sam Dylan (34) am Tag zuvor in seiner Show "Iconic Drama", bei der auch Serkan anwesend war. Er antwortete: "Wenn Gott will. Also für mich wäre es das Schönste der Welt. Ja. Also, ich hoffe natürlich [...] Also, ich bin unglücklich single. Sagen wir mal so."

Auch Sam schien von dem Gedanken, dass Serkan und Samira bald ein Comeback hätten feiern können, angetan gewesen zu sein. "Aber das Schöne ist, ihr seid eine Familie. Da sind Kinder. Und man muss wirklich sagen, dass ihr wunderschön zusammen in den Urlaub fahren könnt. Also, das ist auf jeden Fall gut", plauderte der Entertainer aus. Serkan stimmte ihm zu und schlug versöhnliche Töne an: "Ich verstehe das. Ich gebe ihr die Zeit, die sie braucht. Von mir aus dauert es ein Jahr. Zehn Jahre, 15 Jahre. Mir ist das schei*egal. Es ist die Einzige, die ich zurück will."

Doch die romantischen Töne hielten nicht lange an. Nur einen Tag später machte Samira auf Social Media klar, wie sehr sie das Verhalten von Serkan enttäuschte. "Ach Gott, was für eine Nacht ich hatte. Es ist alles so bodenlos. Und es reicht auch langsam", wetterte die Netz-Bekanntheit in ihren Storys. Besonders der Umgang ihres Noch-Ehemanns mit Alkohol brachte sie auf die Palme: "Wenn du nicht mit Alkohol umgehen kannst, dann trink doch einfach nicht?!", schimpfte sie. Offenbar hatte Serkan auf keine ihrer Nachrichten reagiert. Samira teilte sogar Chat-Screenshots und legte nach: "Er pennt jetzt erstmal seinen Rausch aus." Damit sei für sie klar: Das Vertrauen lasse sich so einfach nicht mehr wiederherstellen.

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz im Oktober 2024

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz vor ihrer Trennung

