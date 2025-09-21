Oktoberfest-Drama: Samira stellt Serkan Yavuz an den Pranger

Das diesjährige Oktoberfest in München hat für das ehemalige Reality-Traumpaar Serkan (32) und Samira Yavuz (31) zu einem erneuten Eklat geführt. Während Serkan am 20. September mit Freunden im Festzelt feierte, äußerte sich Samira auf Instagram enttäuscht über das Verhalten ihres Ex-Mannes. In ihren Storys machte sie ihrem Unmut Luft: "Ach Gott, was für eine Nacht ich hatte. Es ist alles so bodenlos. Und es reicht auch langsam. Ständig 'Tut mir leid, ich war nicht ich, ich will kämpfen', kaum gibt’s zwei Tropfen Alkohol – direkt alles vergessen." Sie warf Serkan vor, seine Versprechen nicht einzuhalten, und betonte, dass sie diese Situation nicht länger hinnehmen könne.

Samira übte weiter scharfe Kritik an Serkan und seinem Umgang mit Alkohol. "Wenn du nicht mit Alkohol umgehen kannst, dann trink doch einfach nicht?!", appellierte die zweifache Mutter öffentlich. Zudem teilte sie Screenshots eines Chats, in dem deutlich wurde, dass Serkan trotz mehrerer Nachrichten ihrerseits nicht reagierte. "Er pennt jetzt erstmal seinen Rausch aus", erklärte sie sarkastisch und unterstellte ihm, sich erst am frühen Morgen wieder auf den Heimweg gemacht zu haben. Das fortwährende Ignorieren erschwere laut Samira jegliche Möglichkeit, das Vertrauen wieder aufzubauen. Sie warf ihm vor, sich auf keinen Fall zu ändern und betonte: "Ich bin euch ehrlich, ich kann das alles auch nicht mehr hören mit dem Kämpfen, weil er sich ganz anders benimmt, als was er erzählt."

Die Spannungen zwischen den beiden hatten bereits nach ihrer Trennung im Frühjahr ein neues Level erreicht, als bekannt wurde, dass Serkan sie mit Kollegin Eva Benetatou (33) betrogen hatte. Kürzlich hatte ein gemeinsamer Urlaub in Ägypten bei den Fans zwar Hoffnungen auf ein Liebescomeback geweckt, doch spätestens nach dem Oktoberfest scheint dies in weite Ferne gerückt zu sein. Das Vertrauen zwischen den beiden wirkt weiterhin stark erschüttert. Dabei hatte Serkan zuletzt versucht, sich mit liebevollen Worten seiner Ex anzunähern. Er hatte öffentlich auf Instagram über seine Schwächen gesprochen und sich für vergangene Fehler entschuldigt.

Samira Yavuz und Serkan Yavuz, Realitystars

Serkan Yavuz, September 2023

Samira Yavuz, Juli 2025