Lisa Marie Akkaya verrät süße Geschichte hinter Xavis Namen

Das Warten hat ein Ende: Reality-TV-Star Furkan Akkaya (24) und seine Ehefrau, die Social-Media-Influencerin Lisa Marie Akkaya (24), sind erneut Eltern geworden. Ihr zweites Kind, ein Junge, trägt den Namen Xavi. Damit knüpft das Paar an eine Familientradition an, die es bereits bei ihrem ersten Sohn Emilio gab. Doch warum fiel die Wahl auf diesen besonderen Namen? Gegenüber Promiflash erklären die glücklichen Eltern, dass sowohl Lisas niederländische Wurzeln als auch Furkans Leidenschaft für den Fußball eine große Rolle spielten.

Wie Lisa verrät, gibt es in den Niederlanden einen prominenten Fußballspieler, der ebenfalls den Namen Xavi trägt. "Der Name ist dort sehr beliebt und in Deutschland kennen wir niemanden mit dem Namen, deswegen hat er uns dann sofort gefallen", erzählt sie im Interview. Zudem trägt Xavi, genauso wie sein großer Bruder Emilio, einen türkischen Zweitnamen – Ayaz –, was den persönlichen Bezug zur Herkunft von Furkan unterstreicht. Die Mischung aus Modernität, Internationalität und familiärer Verbundenheit scheint das Paar besonders angesprochen zu haben.

Schon während der Schwangerschaft zeigte sich Lisa offen mit ihrem Babyglück. Auf sozialen Medien hielt sie ihre Fans regelmäßig über ihre Vorfreude, aber auch über die Momente der Sorge auf dem Laufenden. Ihre Nachricht an ihren ungeborenen Sohn, in der sie ihm Mut zusprach, bewegte viele ihrer Follower tief. Jetzt, wo Baby Xavi endlich da ist, scheint die Freude bei Lisa und Furkan, die seit ihrer Zeit im Reality-TV regelmäßig in der Öffentlichkeit stehen, kaum größer sein zu können. Ihre Fans feiern den Namen und wünschen der frischgebackenen Familie alles Gute.

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Juli 2025

Atalency Lisa Marie Akkaya mit ihrem Baby Xavi, September 2025

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Marie Akkaya im September 2024