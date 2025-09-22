Prinz Harry und Meghan teilen Disney-Erinnerungen mit Kids

Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) haben kürzlich in einer TV-Spezialsendung ihre schönsten Disney-Momente geteilt. Im Rahmen von "The Happiest Story on Earth: 70 Years of Disneyland" erinnerten sie sich an ihre Kinderausflüge in die berühmten Parks und erzählten, wie sie diese Tradition an ihre eigenen Kinder weitergeben. Harry berichtete von einem besonderen Besuch im Jahr 1993, als er mit seiner Mutter Prinzessin Diana (†36) und seinem Bruder Prinz William (43) Disney World besuchte. "Ich erinnere mich, wie ich als Kind völlig ausgeflippt bin bei all den Figuren", gestand er. Meghan plauderte über ihre Besuche in Disneyland in ihrer kalifornischen Jugend, einschließlich ihrer Teilnahme an der legendären "Grad Night" für Highschool-Absolventen.

Auch die eigenen Kinder des Herzogspaares, Archie (6) und Lilibet (4), haben inzwischen ihre ersten magischen Momente in Disneyland erlebt. Zum vierten Geburtstag von Lilibet besuchte die Familie das berühmte kalifornische Resort, wo sie Fahrgeschäfte ausprobierten, Leckereien genossen und einen Geburtstag mit einer "Arielle, die Meerjungfrau"-Torte feierten. Harry erzählte, wie überwältigt die Kleinen bereits vor dem Eingang waren: "Sie sagten: 'Das ist unglaublich!' Und ich dachte nur: 'Das ist noch nicht mal der Eingang. Wartet ab, das wird euch umhauen.'" Ein besonderer Höhepunkt für Harry war, mit Meghan auf Space Mountain zu fahren – eine Attraktion, die er schon als Kind geliebt hatte und früher bis zu zwölf Mal hintereinander besuchte.

Die Disney-Sendung, in der auch Stars wie Neil Patrick Harris (52) und Jamie Lee Curtis (66) auftraten, zeigte nicht nur die Freude der Sussexes, sondern offenbarte auch, wie sehr sie es genießen, diese magischen Erlebnisse mit ihren Kindern zu teilen. Solche gemeinsamen Abenteuer scheinen der Familie wichtige Momente des Zusammenhalts zu schenken. Für Meghan, die als "Girl aus Südkalifornien" Disneyland schon früh in Reichweite hatte, und Harry, den britischen Prinzen mit einer besonderen Vergangenheit, ist es eine Möglichkeit, den Zauber ihrer eigenen Kindheit an ihre Kinder weiterzugeben.

Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025

Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry im Disneyland

Instagram / meghan Prinz Harry und Prinzessin Lilibet