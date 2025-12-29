Darauf ist Lutz Schweigel im Jahr 2025 besonders stolz

Zum Jahresende zieht Schauspieler Lutz Schweigel (53) eine sehr persönliche Bilanz: Im Gespräch mit Promiflash verrät der Serienstar von Berlin - Tag & Nacht, worauf er im Jahr 2025 ganz besonders stolz ist. In den vergangenen drei Monaten hat Lutz einiges an Gewicht verloren: "Ich bin froh, dass ich es durch Sport und Ernährungsumstellung geschafft habe, in den letzten drei Monaten neun Kilo abzunehmen."

Im Promiflash-Interview, das vor den Weihnachtsfeiertagen stattfand, hoffte Lutz, dass er seinen Abnehmerfolg halten kann – trotz Leckereien. "Weihnachten verbringe ich bei meiner Freundin und den Bonuskindern. Wir feiern ganz klassisch mit Weihnachtsbaum und Bescherung. Zum Essen gibt es wahrscheinlich das typische Berliner Weihnachtsessen, Kartoffelsalat mit Würstchen", plauderte er aus.

Besonders wichtig ist Lutz dabei die festliche Stimmung rund um den Weihnachtsbaum: "Ein Weihnachtsbaum gehört für mich auf jeden Fall dazu. Ich habe in meiner Berliner Wohnung schon einen Weihnachtsbaum stehen, vor allem, weil das meiner Freundin gefällt." Er erzählte Promiflash auch, wie er die Tanne dekoriert hat: "Geschmückt haben wir mit goldenem Schmuck und Zuckerstangen. Wir überlegen sogar, den Baum zu ihr mitzunehmen, wissen aber noch nicht, wie wir das bewerkstelligen können."

filmpool Lutz Schweigel, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

RTL II Lutz Schweigel in seiner "Berlin - Tag & Nacht"-Rolle Joe Möller

RTLZWEI Lutz Schweigel, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller