Selten: Prinz Harry und Meghan strahlen bei Charity-Event

Da Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) seit geraumer Zeit beruflich eher getrennt arbeiten, sind gemeinsame Auftritte selten geworden. Bei einem wichtigen Charity-Event erscheint das Ehepaar nun aber mal wieder gemeinsam. Vergangenen Samstag besuchten der Sohn von König Charles (76) und die ehemalige Suits-Darstellerin das "One805LIVE!"-Charity-Konzert im kalifornischen Carpinteria. Die beiden machten dabei nicht nur einen gut gelaunten, sondern auch einen glücklichen Eindruck. Vor dem Konzert, das für Feuerwehrleute und Polizisten organisiert wurde, hielt der Herzog von Sussex eine Rede auf der Bühne – Meghan stand neben ihm und er hielt sie liebevoll im Arm.

Mit solchen Auftritten trotzen Harry und Meghan auch gekonnt den anhaltenden Krisengerüchten um ihre Ehe. Immer wieder gibt es Insider, die behaupten, in der Beziehung der beiden laufe es alles andere als rund. Um dem entgegenzuwirken, zeigen sie ihre Liebe zu vereinzelten Momenten, wie diesem. Manchmal teilen sie solche Augenblicke auch im Netz auf Meghans Instagram-Account. So beispielsweise an Harrys 41. Geburtstag vor wenigen Tagen. Sie teilte ein zehn Jahre altes Foto des Royals in einem grünen Fliegeranzug. Die Aufnahme kommentierte die US-Amerikanerin mit einem Flammen-Emoji und den Worten: "Oh hi, Geburtstagskind."

Trotz derart harmonischer Bilder stehen Harry und Meghan aber auch immer wieder in der Kritik. Vor allem, wenn es um ihre Beziehung zum britischen Palast, also Harrys Familie, geht. Vor allem zu seinem Vater Charles und seinem Bruder Prinz William (43) soll das Verhältnis angespannt gewesen sein. Harry reiste zuletzt zwar ab und zu von seiner Wahlheimat Kalifornien wieder nach Großbritannien, doch eine Versöhnung mit William war nicht in Sicht. Die Wogen mit seinem Vater hingegen scheinen sich langsam zu glätten. Erst vor wenigen Tagen besuchte Harry den Monarchen in London. Laut eines Palast-Insiders soll das Treffen sogar hinter verschlossenen Türen stattgefunden haben, ganz ohne Angestellte. Es war das erste Wiedersehen der beiden nach anderthalb Jahren.

IMAGO / ZUMA Press Wire Prinz Harry und Herzogin Meghan beim "One805LIVE!"-Charity-Konzert, September 2025

IMAGO / ZUMA Press Wire Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2025

John Phillips/Getty Images Prinz Harry und König Charles III. im April 2019

