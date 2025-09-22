So erlebte Jenny Laura Blonds Einzug bei "Love Island VIP"

Auf der Liebesinsel fliegen die Funken – und das nicht nur im romantischen Sinne. Reality-TV-Star Jennifer Iglesias (27) gehört seit Beginn zur Besetzung der neuen Staffel von Love Island VIP, doch die Idylle in der Villa gerät ins Wanken, als Laura Maria Lettgen, auch bekannt als Laura Blond, in der fünften Folge neu einzieht. Zwischen den beiden Frauen herrscht seit ihrer gemeinsamen Zeit bei Are You The One – Reality Stars in Love dicke Luft. Gegenüber Promiflash verrät Jennifer: "Ehrlich gesagt, war ich alles andere als begeistert. Zwischen uns gibt es viele Spannungen."

In der Villa spitzte sich die Situation schnell zu, denn Jennifer war überzeugt, dass Laura mit klaren Absichten gekommen sei und ihr das Liebesglück streitig machen wolle. "Ich kenne Lauras Art und wusste, dass sie nicht ohne Hintergedanken handelt", erklärte die Reality-Darstellerin. Vor allem hatte sie Angst, dass Laura versuchen würde, ihr Couple zu crashen und damit gezielt Stress zu provozieren. "Mir war bewusst, dass sie jede Gelegenheit nutzen würde, um mir jemanden wegzuschnappen. Für sie wäre das eine persönliche Genugtuung und gleichzeitig guter Stoff für Aufmerksamkeit", fügte Jennifer hinzu und offenbarte, dass sie keine Aussöhnung mit ihrer Kontrahentin in Betracht ziehe.

Die Auseinandersetzungen zwischen Jennifer und Laura scheinen eine lange Vorgeschichte zu haben. Schon bei ihrer ersten gemeinsamen Show soll es immer wieder Meinungsverschiedenheiten gegeben haben, die mindestens eine von ihnen nicht vergessen kann. Jennifer erklärte, dass das Vertrauen zwischen ihnen schlichtweg zerstört sei. Auf der anderen Seite scheint Lauras Auftauchen jedoch beste TV-Unterhaltung zu garantieren – und genau das kann man auch als Zweck der Nachzügler in der Show sehen. So oder so steht fest: Bei "Love Island VIP" dürfte es weiterhin ordentlich knistern – und das nicht nur zwischen den Couples.

Collage: RTLZWEI, RTLZWEI Collage: Jennifer Iglesias und Laura Maria Lettgen

Instagram / laurablondd Laura Maria Lettgen, Realitystar

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, Reality-TV-Bekanntheit