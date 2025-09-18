Laura Blond legt bei "Love Island VIP"-Einzug direkt Feuer

Laura Maria Lettgen hat bei ihrem Einzug in die Villa von Love Island VIP ordentlich für Wirbel gesorgt. Gemeinsam mit Filip Pavlovic (31) sollte die Social-Media-Persönlichkeit die Nacht in der luxuriösen Private Suite verbringen, jedoch kehrten die beiden überraschend zurück in die Gemeinschaftsvilla. Dort traf Laura erstmals auf die anderen Islanderinnen und Islander, doch die Begegnung verlief alles andere als harmonisch. Vor allem die weiblichen Teilnehmerinnen reagierten schnell kritisch auf ihren neuen Mitbewohner.

Für erste Spannungen sorgte ein Kommentar von Laura gegenüber Lisa-Marie Gaul, als sie diese direkt fragte, woher man sie überhaupt kennen könnte. Doch das war nur der Anfang. Als sie mit Tatum Koch (27) ins Gespräch kam, bemerkte Laura, dass Filip ihren Namen vergessen habe, obwohl die beiden eigentlich ein Couple bilden. "Irgendwie war sie direkt auf Angriff", zeigte sich Tatum später irritiert und bezeichnete sie sogar als "unsympathisch". Der schlechte erste Eindruck machte sich deutlich bemerkbar, und Laura konnte sich mit diesen Aktionen keine Freunde in der Villa machen.

Laura, die durch ihre Präsenz in den sozialen Medien bekannt ist, ist es gewohnt, im Mittelpunkt zu stehen – doch ihre direkte Art scheint für die anderen Teilnehmerinnen eine Herausforderung zu sein. Besonders die Konfrontation mit Tatum sorgte für Gesprächsstoff, da diese von den Kommentaren sichtlich genervt war. Ob Laura und Filip trotz dieses turbulenten Einstands ihre Verbindung stärken können, bleibt abzuwarten, denn auf der Insel der Liebe zählt schließlich nicht nur die Chemie zwischen den Paaren, sondern auch das Zusammenleben als Gemeinschaft.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Laura Maria Lettgen, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Tatum Koch, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / laurablondd Laura Maria Lettgen, Influencerin