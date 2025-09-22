So süß war die erste Begegnung von Lisa Marie Akkayas Söhnen

Lisa Marie Akkaya (24) und ihr Mann Furkan Akkaya (24) schweben nach der Geburt ihres zweiten Sohnes Xavi weiterhin im siebten Elternhimmel. Ein besonderer Grund zur Freude: Das erste Kennenlernen der Brüder verlief überaus herzlich. "Emilio liebt Kinder und als er Xavi gesehen hat, hat er vor Freude direkt gekreischt, hat ihn geküsst und wollte gar nicht mehr weg von ihm. Er hat auch sofort gemerkt, dass er vorsichtig sein muss, was wir sehr beeindruckend fanden, da er selber erst elf Monate alt wird", schwärmt Lisa gegenüber Promiflash.

Die beiden kleinen Jungen verbinden nicht nur die rührenden ersten Momente miteinander, sondern auch eine erstaunliche Ähnlichkeit. Lisa plaudert beeindruckt gegenüber Promiflash aus: "Er ist tatsächlich eins zu eins die Kopie von Emilio. Es ist, als wären wir wieder in der Zeit zurückversetzt und hätten Emilio als Neugeborenen auf dem Arm." Sogar vom Charakter her weisen die beiden Söhne Parallelen auf. "Also irgendwann werden die beiden dann wie Zwillinge sein, dann kann die beiden niemand mehr unterscheiden", erzählt die stolze Mama mit einem Augenzwinkern.

Lisa und ihr Ehemann Furkan genießen ihr Familienglück in vollen Zügen. Die Geburt ihres zweiten Sohnes verkündeten sie stolz auf Instagram und teilten dabei erste Einblicke mit ihren Fans. Während Furkan auf einem Foto strahlend mit Xavi in die Kamera blickte, meldete sich Lisa kurze Zeit später ebenfalls mit einem ersten Foto. Für das Paar dürfte diese Zeit ein Traum sein, der wahr geworden ist. Nun freuen sie sich darauf, ihren Alltag als vierköpfige Familie zu erleben.

Instagram / lisa.straube Lisa Akkaya mit ihrem Sohn Emilio, Juni 2020

Atalency Lisa Marie Akkayas Sohn Emilio mit seinem Bruder Emilio, September 2025

Instagram / akkaoriginal Furkan Akkaya mit seinem Sohn Xavi, September 2025