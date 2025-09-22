Tommy Pedroni und Paulina Ljubas feiern ihr Zweijähriges

Tommy Pedroni (30) und Paulina Ljubas (28) haben allen Grund zum Strahlen: Das Reality-TV-Traumpaar feiert jetzt sein zweijähriges Jubiläum. Auf Instagram ließen sie ihre Fans an diesem besonderen Moment teilhaben und veröffentlichten eine Reihe süßer Pärchenfotos aus den vergangenen zwei Jahren – von einer romantischen Gondelfahrt bis hin zu glamourösen Auftritten auf dem roten Teppich. Paulina schrieb dazu die liebevolle Botschaft: "Zwei Jahre mit dem Zipfel", während Tommy kommentierte: "Auf viele weitere Jahre, du Engel."

Die Fans der beiden zeigen sich in den Kommentaren begeistert von der öffentlichen Liebeserklärung. Unter dem Beitrag finden sich zahllose Glückwünsche und verliebte Emojis. Das Paar hat sich in den letzten zwei Jahren immer wieder als harmonisches Duo präsentiert, und ihre Zuneigung scheint heute stärker denn je. Ihre Beziehung begann am 22. September 2023 und seitdem gelten sie als eines der sympathischsten Paare der Reality-TV-Szene. Besonders die offenen und humorvollen Einblicke, wie sie regelmäßig auf Instagram geteilt werden, scheinen die Herzen ihrer Community zu erobern.

Tommy und Paulina hatten vor zwei Jahren ihre Liebe offiziell gemacht, nachdem es bereits einige Spekulationen über eine mögliche Verbindung gab. Seitdem sind sie nicht nur privat, sondern auch beruflich ein Team. Aktuell stellen sie im Sommerhaus der Stars ihre Beziehung unter Beweis und zeigen, dass sie auch unter Druck zusammenhalten können. Und während das Paar nun sein zweites gemeinsames Jahr feiert, fiebern ihre Fans schon gespannt mit, welche weiteren Kapitel die beiden in Zukunft schreiben werden.

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Tommy Pedroni und Paulina Ljubas

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Tommy Pedroni, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Tommy Pedroni, Realitystars