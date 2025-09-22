Traum erfüllt: Amira Aly zieht für Unterwäschekampagne blank

Amira Aly (32) zeigt sich so sexy wie nie zuvor! Für die Dessous-Marke Lascana stand die Moderatorin erstmals für ein Shooting in Bademode und Unterwäsche vor der Kamera – und strahlte dabei vor Selbstbewusstsein. Im Interview mit RTL verriet sie: "Es war alles in allem sehr aufregend, ungewohnt und schön." Mit diesem Shooting erfüllte sich die zweifache Mutter einen lang gehegten Traum. Schon als Kind bewunderte sie Models auf großen Plakat-Kampagnen und wusste: "Ich möchte das auch." Nun möchte sie mit ihrer Ausstrahlung andere Frauen ermutigen, sich schön und stark in ihrem eigenen Körper zu fühlen.

Doch der Weg zu diesem strahlenden Lächeln verlief nicht ohne Hürden. Nach der turbulenten Trennung von ihrem ehemaligen Partner Oliver Pocher (47) erlebte Amira schwierige Zeiten. Zwei Jahre der Selbstfindung verhalfen ihr, ihr altes Selbstbewusstsein zurückzugewinnen. "Dass ich mich jetzt so wohl in meiner Haut fühle, das habe ich da noch mal so richtig gemerkt", so die TV-Bekanntheit. Trotz ihrer neuen Stärke bleibt sie wählerisch, was ihre Shootings betrifft: Während sie für Lascana gerne Unterwäsche präsentiert, schließt sie Aufnahmen für den Playboy kategorisch aus. "Auf gar keinen Fall", stellte sie klar und betonte den Unterschied zwischen stilvoller Inszenierung und vollkommenem Nacksein.

Erst vor Kurzem gönnte sich Amira eine Auszeit auf Mallorca und konnte sich so offenbar perfekt auf das Shooting vorbereiten. Auf Instagram teilte die Moderatorin Eindrücke von ihrem luxuriösen Urlaub in Port de Sóller. Egal ob beim Genuss frischer Austern mit malerischem Blick aufs Meer oder bei entspannten Spa-Besuchen – Amira zeigte ihren Fans, wie sie neue Energie tankte. Neben kulinarischen Erlebnissen stand bei ihren Ausflügen auch das Lesen an oberster Stelle. "Dieses Buch inspiriert mich sehr", verriet sie zu "Brief Answers to the Big Questions" von Stephen Hawking.

Anzeige Anzeige

IMAGO / BREUEL-BILD Amira Aly, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / amiraaly Amira Aly, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / amiraaly Amira Aly, September 2025