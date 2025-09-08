Urlaubstraum auf Mallorca: Amira Aly genießt das Leben

Amira Aly (32) genießt aktuell einen traumhaften Urlaub auf der sonnigen Insel Mallorca, wo Entspannung und Genuss im Vordergrund stehen. Die beliebte Moderatorin hat sich eine Auszeit vom stressigen Alltag genommen und gönnt sich in der malerischen Umgebung von Port de Sóller einige besondere Erlebnisse. Eines ihrer Highlights ist der Besuch im exklusiven Edel-Lokal Nautilus Sóller, wo sie die Aussicht auf eine schöne Bucht genießt, während sie köstliche Austern serviert bekommt. Ihre Ausflüge umfassen nicht nur kulinarische Höhenflüge, sondern auch gemütliche Shoppingtouren sowie entspannende Stunden im Spa, wie auf ihrem Instagram-Account zu sehen ist.

Wer Amira auf ihren sozialen Medien folgt, bekommt in ihrer Story weitere Einblicke in ihre Urlaubserlebnisse. Mit dabei hat die zweifache Mutter ein besonders inspirierendes Buch: "Brief Answers to the Big Questions" von Stephen Hawking. Die ausgedehnten Lesestunden scheinen ihr ebenso viel Freude zu bereiten wie die kulinarischen Genüsse und Einkäufe in der weniger touristischen Gegend rund um Port de Sóller. Nach dem aufreibenden Stress der letzten Monate, der vor allem durch den Hausbau bestimmt war, ist diese Mischung aus Entspannung und Ablenkung eine wahre Erholung für die Moderatorin, die nun neue Energie tanken kann.

Im privaten Bereich hat Amira bereits bewiesen, dass sie eine glückliche Zeit erlebt. Seit Sommer 2024 ist sie mit Christian Düren (35) in einer Beziehung und gemeinsam sind sie sowohl beruflich als auch privat harmonisch vereint. Als eingespieltes Team führen sie nicht nur souverän durch TV-Sendungen, sondern genießen auch das tägliche Miteinander. Christian, der Amiras Herz mit liebevollen Gesten höher schlagen lässt, bringt ihr seit Beginn ihrer Beziehung jeden Morgen den Kaffee ans Bett. Diese Geste kann vielleicht ein wenig erklären, warum sich Amira positiv gestimmt und voller Lebensfreude ihrer Auszeit auf der sonnigen Insel hingibt.

Imago Amira Aly, Moderatorin

Instagram / amiraaly Amira Aly, September 2025

