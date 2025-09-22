Unter Tränen: Elena Miras berichtet von Stromausfall

Reality-TV-Star Elena Miras (33) hat auf Instagram Einblicke in dramatische Stunden in ihrem Zuhause gegeben. Unter Tränen berichtete sie, dass seit Sonntag der Strom bei ihr ausgefallen ist und nichts mehr funktioniert. Sogar ihr Kühlschrank ist betroffen, was dazu führte, dass Lebensmittel im Gefrierfach verdarben. "Ich habe kein Warmwasser, die Heizung geht nicht, alles ist aus", erklärte sie mit bebender Stimme. Selbst die elektrischen Rollläden kann sie nicht bedienen, was den Ärger über die Situation noch verstärkt.

Laut Elena hat das Problem seinen Ursprung in der mangelhaften Arbeit der Bau- und Elektrofirmen, die vor zwei Jahren an ihrem Haus tätig waren. Nun ist die verantwortliche Firma pleite und Reparaturen sind nahezu unmöglich. "Man kann absolut nichts unternehmen", schilderte sie frustriert. Ihre Versicherungen haben eine Übernahme der Schäden abgelehnt, was die Situation weiter verkompliziert. Am Montagmorgen wartete Elena schließlich auf die Unterstützung einer neuen Firma in der Hoffnung, dass diese die katastrophalen Zustände beheben kann.

In ihren Geschichten teilte die zweifache Unternehmerin auch eine eindringliche Botschaft an ihre Follower: "Überlegt euch gut, mit wem ihr euer Haus baut!" Elena, die ihr Leben oft in den sozialen Medien mit ihren Fans teilt, zeigte sich sichtlich erschüttert. Normalerweise kennt man den Realitystar eher lebensfroh und voller Energie, doch in diesem Fall scheint sie an ihre Grenzen zu stoßen. Genau solche Einblicke in ihr privates Leben sind es, die Elena Miras im Netz zu einer der gefragtesten Persönlichkeiten machen.

