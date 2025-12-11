Match? Elena schwärmt von "Make Love, Fake Love"-Kandidaten

Elena Miras (33) sorgt derzeit bei der TV-Show Make Love, Fake Love für ordentlich Gesprächsstoff. Die Single-Lady wird von mehreren Herren umworben, doch nicht alle Teilnehmer sind tatsächlich solo. Mit geschultem Blick versucht die 33-Jährige, die gebundenen Kandidaten auszusortieren und am Ende den richtigen Single-Mann zu finden. Besonders angetan hat es ihr Kandidat David. Ihrem Eindruck nach könnte er der Richtige sein. "Du bist rein. Auch schon alleine, dass du dir Gedanken gemacht hast und mir am Anfang eine Kleinigkeit mitgebracht hast. Das macht so vieles aus", erklärt sie im Gespräch mit ihm und schwärmt: "Ich finde das megaschön." Vor allem Davids aufmerksame Art und das kleine Geschenk hätten sie positiv überrascht.

Auch David zeigt sich sichtlich beeindruckt von Elenas Wertschätzung. "Es ist schön, dass sie es so wahrnimmt und sich darüber freut. Das bedeutet mir auch sehr viel." Im Vergleich zu den anderen Teilnehmern scheint sich zwischen den beiden eine besondere Chemie abzuzeichnen. Die alleinerziehende Mutter hebt immer wieder hervor, wie aufmerksam und zuvorkommend der Kölner sei. Im Einzelinterview äußert sie sich besonders begeistert: "Ein absoluter Romantiker, aber auch ein Gentleman. Er will, dass es mir gut geht, und das finde ich so schön." Sie beschreibt ihn als einen Mann mit einem "reinen Herzen", was ihn für sie umso attraktiver mache.

Seine charmante Art stellte David jedoch nicht zum ersten Mal unter Beweis. Bereits in früheren Datingshows begeisterte der Kölner mit höflichem Auftreten und einfühlsamen Gesten. Bei Die Bachelorette schenkte er der damaligen Rosenverteilerin Jennifer Saro (29) sogar sein Herz, musste sich aber in der sechsten Folge ohne Rose verabschieden. Auch bei Take Me Out war ihm das Glück in der Liebe damals nicht hold. Doch mit diesen Erfahrungen sammelte der Kandidat wertvolle Eindrücke, die ihm nun offenbar beim Neustart mit Elena zugutekommen – sollte er wirklich Single sein.

Anzeige Anzeige

RTL "Make Love, Fake Love"-Lady Elena Miras, 2025

Anzeige Anzeige

RTL Elena Miras mit David bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige Anzeige

RTL / Jörn Strojny "Make Love, Fake Love"-Kandidat David, 2025