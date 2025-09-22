Vorverkauf: Taylor Swift kassiert Millionen für Kinoevent

Fans warten gespannt auf die Veröffentlichung von Taylor Swifts (35) neuem Album "The Life Of A Showgirl". Zur Feier der Platte wird am 3. Oktober ein Kinoevent inklusive der Premiere des Musikvideos zu "The Fate of Ophelia" stattfinden. Die Swifties wollen dies offenbar nicht verpassen. Laut Deadline erzielte die Musikerin bislang die sechstbesten Vorverkaufszahlen des Jahres mit ihrer Release-Party. In den ersten 24 Stunden nach der Ankündigung hat die Sängerin bereits 15 Millionen US-Dollar, also 12,7 Millionen Euro, eingenommen.

Ein Ticket für die mysteriöse Veranstaltung kostet zwölf Dollar (umgerechnet etwa zehn Euro) – ein Preis, der von dem Popstar selbst festgelegt wurde und perfekt zu ihrem zwölften Studioalbum passt. Doch die Release-Party ist nur ein Teil der Veröffentlichungsstrategie der neuen Platte. Taylor bietet ihren Fans auch digitale Billboards und kreative Album-Verpackungen, um die Spannung auf die neue Musik zu erhöhen – und Fans zum Kauf der exklusiven Vinyl-LPs zu animieren.

Taylor ist keine Unbekannte, wenn es darum geht, mit Kinoformaten zu begeistern: Schon im Oktober 2023 veröffentlichte sie den Konzertfilm "Taylor Swift: The Eras Tour", der allein mit den Vorverkäufen 31 Millionen Euro einbrachte. Der Konzertfilm war ein voller Erfolg mit weltweiten Einnahmen von fast 230 Millionen Euro. Die Erfolge der Eras Tour und des Films waren für die US-Amerikanerin wichtig, da sie es ihr erlaubten, die Rechte an ihren ersten sechs Alben zurückzukaufen. In einem emotionalen Instagram-Post bedankte sich die "Shake It Off"-Interpretin dafür vor einigen Monaten bei ihren Unterstützern.

IMAGO / ZUMA Press Wire Taylor Swift, Sängerin

IMAGO / UPI Photo Taylor Swift, Februar 2025

Getty Images Taylor Swift, Musikerin