Hat sich Petra (55) schon gut in Ungarn eingelebt? Die frühere kaufmännische Angestellte verliebte sich im vergangenen Jahr bei Bauer sucht Frau International in den Erlebnisbauernhof-Betreiber Herbert. Auch mehrere Monate nach den Dreharbeiten sind die beiden noch überglücklich miteinander. Inzwischen hat Petra ihr Leben in Deutschland hinter sich gelassen und ist zu Herbert nach Ungarn gezogen. Wie kommt sie in ihrer neuen Heimat zurecht?

Im Interview mit Promiflash verriet Petra, dass sie seit fast genau drei Monaten in Ungarn lebt. Außerdem sei sie nicht allein umgezogen, sondern habe ihre Pferde und ihre Katze mitgenommen. "Seit dem ersten Tag fühlen wir – meine Tiere und ich – uns in Ungarn wie zu Hause und angekommen, da Herbert alles dafür tut, dass es uns an nichts fehlt", schwärmte die einstige Rheinland-Pfälzerin.

Doch es gibt auch Dinge, die die Auswanderin in Ungarn vermisst: "Am meisten fehlt mir die Nähe zu meinen Freunden und das gute deutsche Brot." Mittlerweile hat sie zwar auch vor Ort einige Kontakte und Freundschaften geknüpft. "Nur ist leider die ungarische Sprache sehr schwer, aber so langsam verstehe ich auch da schon einiges", fügte sie hinzu.

Instagram / petrahaxel Petra, "Bauer sucht Frau International"-Kandidatin 2021

Instagram / petrahaxel Petra, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmerin 2021

Instagram / petrahaxel Herbert und Petra, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer 2021

