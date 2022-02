Herbert und Petras (55) Liebe ist stärker als je zuvor! Zwischen dem Erlebnisbauernhofbetreiber und der einstigen Rheinland-Pfälzerin hat es bei Bauer sucht Frau International heftig gefunkt. Noch während der Hofwoche gestand der ehemalige Autoverkäufer seiner Auserwählten seine Liebe – die auf Gegenseitigkeit beruht: Inzwischen ist sie für ihn sogar nach Ungarn ausgewandert. Doch wie hat sich ihre Beziehung durch den Umzug verändert?

Im Interview mit Promiflash erzählten die beiden, dass sich ihre Partnerschaft durch viele Gespräche sowie die viele gemeinsame Zeit während der Arbeit, aber auch privat vertieft habe: "Da jeder Tag mit einem Lächeln nach dem Aufwachen beginnt, freuen wir uns umso mehr auf jeden weiteren gemeinsamen Tag." Herbert schätze an Petra vor allem, dass sie so viel Vertrauen in ihn habe und ihm dadurch den Rücken stärke. Die 55-Jährige freue wiederum, dass der ursprüngliche Bayer ihr das Gefühl gebe, angekommen zu sein.

Petra hat sich in ihrer neuen Heimat inzwischen gut eingelebt: "Seit dem ersten Tag fühlen wir – meine Tiere und ich – uns in Ungarn wie zu Hause und angekommen, da Herbert alles dafür tut, dass es uns an nichts fehlt." Sie vermisse zwar manchmal ihre Freunde in Deutschland, habe jedoch auch schon Kontakte in Ungarn geknüpft.

Instagram / konekeherbert Herbert und Petra, diesjährige "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer

TVNOW Herbert, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2021

Instagram / konekeherbert Herbert und Petra bei "Bauer sucht Frau International"

