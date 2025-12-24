Netflix-CEO macht Hoffnung auf "Emily in Paris"-Staffel 6

Die Herzen aller Emily-Cooper-Fans schlagen höher! Während Netflix die sechste Staffel von Emily in Paris noch nicht offiziell bestätigt hat, gibt es vielversprechende Signale aus der Chefetage des Streaming-Giganten. Netflix-CEO Ted Sarandos (61) höchstpersönlich sorgte bei der glamourösen Premiere der fünften Staffel im Pariser Grand Rex Theater für Aufsehen, als er über die Zukunft der Serie sprach. Variety berichtet, dass Ted bei der Veranstaltung enthüllte: Seine Ehefrau Nicole ist "einer von Emilys größten Fans". Diese persönliche Verbindung zur Serie könnte entscheidend für eine Verlängerung sein, denn wer würde schon seiner eigenen Frau den Lieblings-TV-Stoff vorenthalten? Ted schwärmte von der "unglaublichen Show" und betonte, wie "Emily in Paris" während der Pandemie als Trostpflaster fungierte. "Wir wollten ein wenig dem Alltag entfliehen. Und 'Emily in Paris' war genau das Richtige dafür", so der Boss. Mit solch enthusiastischen Worten aus dem Mund des Netflix-Chefs scheint eine sechste Staffel mehr als nur ein Wunschtraum zu sein.

Die Tatsache, dass Ted bereits im Oktober 2024 während eines Quartalsgesprächs "Emily in Paris" als eine der Serien auflistete, die 2026 zurückkehren werden, lässt die Hoffnungen der Fans weiter steigen. Auch Serien-Schöpfer Darren Star (64) macht keinen Hehl daraus, dass er noch lange nicht genug von Emily Cooper und ihren europäischen Abenteuern hat. Nach Paris und Italien deutet alles darauf hin, dass die charmante Amerikanerin als nächstes die griechischen Inseln erobern könnte. Das Ende von Staffel 5 liefert bereits den perfekten Aufhänger! "Es kommt ganz darauf an, wohin die Geschichte uns führt. Sie muss sich organisch aus der Handlung ergeben. Aber ja, ich würde sagen, Griechenland wird definitiv angedeutet", gesteht der kreative Kopf hinter "Emily" und "Sex and the City" dem Hollywood Reporter. Diese Aussage befeuert die Spekulationen um malerische Kulissen vor der Ägäis, neue kulturelle Missverständnisse und natürlich weitere romantische Verwicklungen. Darren betonte außerdem, dass er sich noch nicht entschieden habe, wie die Serie enden soll, da sie sich für ihn "noch entwickelt".

Hinter den Kulissen gilt "Emily in Paris" für viele Beteiligte längst als Herzensprojekt. "Jedes Jahr hat man wirklich das Gefühl, dass Emily immer mehr lernt und als Person wächst", verriet Hauptdarstellerin Lily Collins (36) gegenüber Variety. Ihre Rolle zeige nun mehr Verletzlichkeit und etwas weniger Perfektionismus. Schöpfer Darren ist bekannt dafür, glamouröse Städte mit Liebeschaos und Freundschaftsgeschichten zu verbinden, und arbeitet eng mit seinem Stammteam zusammen, das schon seit Staffel eins dabei ist. Lily betont in Interviews immer wieder, wie sehr sie das internationale Flair der Dreharbeiten liebt und wie intensiv der Zusammenhalt im Cast über die Jahre geworden ist. Die Zeit in Paris und zuletzt in Rom nutzen die Schauspieler häufig auch privat, um gemeinsam durch die Straßen zu schlendern, neue Restaurants zu testen oder kleine Ausflüge zu machen. Sollte Netflix grünes Licht für eine Fortsetzung geben, ist realistisch betrachtet frühestens Ende 2026 oder Anfang 2027 mit neuen Episoden zu rechnen. Bis es soweit ist, können Fans ja einfach nochmal mit Staffel 1 beginnen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Cast und die Macher von "Emily in Paris" bei der Premiere der fünften Staffel

Anzeige Anzeige

Instagram / lilyjcollins Lily Collins und Bryan Greenberg bei den "Emily in Paris"-Dreharbeiten, Staffel 5

Anzeige Anzeige

Getty Images Lily Collins bei der Netflix-Premiere von "Emily in Paris"