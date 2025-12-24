Aua: Martha Stewart brach sich beim Knicks-Spiel den Zeh

Für Martha Stewart (84) endete ein Abend bei den New York Knicks sehr schmerzhaft. Zu Gast in Jimmy Fallons (51) "Tonight Show" berichtete die Unternehmerin nun von dem unglücklichen Ereignis. Bei einem Playoff-Spiel gegen die Indiana Pacers im Mai saß die Unternehmerin mit offenen Sandalen direkt am Court, als NBA-Star Jalen Brunson in den Schlussminuten in ihre Richtung stürzte und kurz auf ihrem Schoß landete. "Er ist auf meinen großen Zeh getreten. [...] Er hat mir den Zeh gebrochen", erinnerte sich die Köchin.

Der Basketballspieler habe nicht einmal bemerkt, was passiert war. Zu allem Unglück ging das Spiel dann auch noch in die Verlängerung, wodurch Martha ihren Fuß nicht sofort untersuchen lassen konnte. Im Gespräch mit Jimmy hatte die Geschäftsfrau nach dem Unfall nun einen wichtigen Rat: "Trage niemals offene Schuhe zu einem solchen Spiel, wenn du in der ersten Reihe sitzt!" Statt einer großen Entschuldigung gab es am Ende eine charmante Geste: Die Knicks organisierten ihr einen signierten Basketball für ihr Enkelkind.

Die Autorin scheint generell eine besondere Beziehung zu spektakulären Zwischenfällen zu haben: Im Podcast "50+ & Unfiltered" hat sie bereits erzählt, dass sie in ihrem Leben gleich mehrfach von Blitzen getroffen wurde. Das erste Mal ereignete sich in ihrer Küche vor über 55 Jahren. Damals schlug die Elektrizität von einem Blitz über das Wasser bis zu ihr durch. Ein anderer Blitz schlug in ihr Oberlicht ein und erreichte sie durch einen Telefonhörer. Der letzte Vorfall passierte in ihrem Garten. Zum Glück trug die 84-Jährige bei all diesen Unglücken nur kleine Verbrennungen davon.

Getty Images Martha Stewart, TV-Persönlichkeit und Unternehmerin

Getty Images Martha Stewart beim Spiel zwischen den Knicks und Pacers im Madison Square Garden

Getty Images Martha Stewart bei der Library Lions Gala 2025