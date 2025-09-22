Carmen Geiss muss nach Sturz am Gehirn operiert werden

Carmen Geiss (60) hat sich mit einer besorgniserregenden Nachricht an ihre Fans gewandt: Die Unternehmerin und Reality-TV-Ikone teilte auf Instagram mit, dass sie sich einer Operation am Gehirn unterziehen muss. Grund für den Eingriff ist ein Hämatom, das stolze zehn Zentimeter lang und elf Millimeter breit ist. Die Verletzung zog sie sich ihrer Beschreibung nach zu, als sie eine Treppenstufe übersah, ins Straucheln geriet und "ungebremst auf die rechte Seite geknallt" ist. In ihrem Text betont Carmen, dass sie fest darauf vertraut, mit der Hilfe ihrer Ärzte und der Unterstützung ihrer Familie diese schwierige Zeit durchzustehen.

Trotz ihrer ernsten Diagnose beweist Carmen, dass sie ihren Humor nicht verloren hat. Mit einem Augenzwinkern kommentiert sie die Situation: "Viele Hater haben ja immer gesagt, ich soll mir lieber das Gehirn statt das Gesicht operieren lassen. Vielen Dank, diese Empfehlung nehme ich jetzt an." Dennoch wird in ihren Zeilen auch ihre unermüdliche Stärke deutlich. Sie bedankt sich bei ihren Fans für die Unterstützung und zeigt sich zuversichtlich. "Ich bin eine Kämpferin und mit der Liebe meiner Familie, meiner Freunde und meiner wahren Fans stehe ich das durch", schreibt Carmen zum Abschluss ihres Beitrags.

Carmen, die gemeinsam mit ihrem Mann Robert Geiss (61) durch die Reality-Show "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" berühmt wurde, ist bekannt für ihren Lebensmut und ihre positive Ausstrahlung. Die zweifache Mutter zeigt sich oft in engem Kreis mit ihrer Familie. Ihre Töchter Shania (21) und Davina (22) sind ihr Rückhalt, ebenso wie ihr Ehemann, mit dem sie seit Jahren durch dick und dünn geht. In ihrem Post macht Carmen deutlich, wie entschlossen sie ist, diese Herausforderung ebenso zu meistern wie die vielen anderen, die das Leben ihr bisher gestellt hat.

https://www.instagram.com/p/DO6KmqzCFBo/ Realitystar Carmen Geiss im September 2025

Imago Carmen und Robert Geiss im Oktober 2024

