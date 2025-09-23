Keine Rom-Coms mehr: Matthew McConaughey lehnte Millionen ab

Matthew McConaughey (55) sorgte kürzlich für Aufsehen, als er im "The Diary of a CEO"-Podcast enthüllte, dass er einst ein Angebot für fast 13 Millionen Euro ausgeschlagen hat. Der Schauspieler hatte beschlossen, sein Image in Hollywood zu ändern und sich von romantischen Komödien, die ihn berühmt gemacht hatten, zu verabschieden. Nach einer 20-monatigen Auszeit auf seiner Ranch in Texas, während der er keine Rollen annahm, erhielt er schließlich ein Angebot für eine Action-Komödie. Obwohl die Summe schrittweise von 8 auf 13 Millionen Euro erhöht wurde, lehnte der Hollywood-Star auch diese lukrative Gelegenheit ab.

Matthew verriet, dass dieser ungewöhnliche Schritt ein klares Signal an Hollywood sendete: Er meinte es ernst mit seiner Absicht, sich beruflich neu zu erfinden, und war nicht bereit, in sein altes Schema zurückzufallen. Nachdem er diese Haltung konsequent durchgezogen hatte, öffneten sich neue Türen in der Filmbranche. Er ergatterte anspruchsvolle Rollen in Werken wie "Dallas Buyers Club", der ihm schließlich einen Oscar einbrachte, sowie in weiteren Erfolgsprojekten wie "Interstellar", "Mud" und der Serie "True Detective". Matthew selbst sieht in dieser Phase des Verzichts den entscheidenden Wendepunkt seiner Karriere.

Neben seiner Karriere ist Matthew auch als Familienmensch bekannt. Zusammen mit seiner Frau Camila Alves McConaughey genießt er das Leben auf der Ranch in Texas, fernab vom Hollywood-Trubel. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder. In Interviews spricht der Schauspieler oft über die Bedeutung von Familie und wie wichtig es für ihn war, in dieser herausfordernden Zeit festgefügte Prioritäten zu setzen. Matthew ist bis heute für seine mutigen Entscheidungen bekannt und beweist, dass Risikobereitschaft in der Traumfabrik tatsächlich Früchte tragen kann.

Getty Images Matthew McConaughey bei der Premiere von "Sing 2", 2021

Getty Images Matthew McConaughey bei den Oscars 2024

Getty Images Camila Alves und Matthew McConaughey im März 2024