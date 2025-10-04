McConaughey enthüllt: Acht Jahre Funkstille mit Mama Kay

Matthew McConaughey (55) und seine Mutter Kay genießen mittlerweile eine enge Beziehung – doch das war nicht immer so. Der Schauspieler berichtete kürzlich, dass sie acht Jahre lang nur sporadisch Kontakt hatten. Der Grund: Kay, die sich liebevoll "MaMac" nennen lässt, plauderte private Geschichten über ihren berühmten Sohn an die Presse weiter. "Ich erzählte ihr etwas am Sonntag, und am Dienstag las ich darüber in der Zeitung", erklärte Matthew in einem Interview mit People. Diese "Pause" sei damals notwendig gewesen, doch mittlerweile habe er Frieden geschlossen: "Meine Mom kann sagen, was sie will."

Der Bruch zwischen den beiden wurde ausgelöst, nachdem Kay eines Tages eine TV-Crew durch Matthews Kindheitshaus führte, ohne ihn darüber zu informieren. "Ich war einfach nur stolz und wollte der Welt erzählen, wo mein Sohn herkommt", erinnert sie sich lachend. Heute sehen die beiden diese Zeiten mit Humor. "Jetzt gehen wir gemeinsam auf rote Teppiche, und es gibt keine Regeln mehr", scherzte Matthew und ergänzte: "Es ist viel lustiger, sie einfach reden zu lassen." Dass das neue Verständnis ihrer Beziehung zugutekommt, zeigt auch ihre Zusammenarbeit: Die beiden standen jüngst für den Film "The Lost Bus" vor der Kamera, der am 3. Oktober auf Apple TV+ startet.

Besonders spannend für Familienfans: Matthews ältester Sohn Levi Alves McConaughey (17) feiert in der gleichen Produktion sein Schauspieldebüt. Im Film, der auf der verheerenden Camp Fire-Katastrophe von 2018 basiert, spielt Matthew einen Busfahrer, während Levi in die Rolle seines Sohnes schlüpft und Kay die Mutterfigur übernimmt. Kay lebt inzwischen mit Matthew und seiner Familie in Austin, Texas. Dass sie ihren Kindern und Enkeln stets positive Energie mitgibt, liegt ihr besonders am Herzen. "Was du denkst, das bist du auch", betont sie immer wieder. Für Kay geht damit auch ein lang gehegter Traum in Erfüllung, denn schon von klein auf wollte sie selbst in die Schauspielerei.

Getty Images Matthew McConaughey, März 2024

Getty Images Matthew McConaughey und seine Mutter Kay im September 2025

Getty Images Levi Alves McConaughey und Matthew McConaughey im September 2025 in Toronto