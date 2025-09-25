Matthew McConaughey erlaubt Kids Schauspielkarriere

Matthew McConaughey (55) hat seine Meinung geändert: Sein Sohn Levi Alves McConaughey (17) darf sich nun im Rampenlicht versuchen, wie sein berühmter Vater. Gemeinsam mit seiner Frau Camila Alves (43) und ihrem Nachwuchs spielt der Schauspieler in dem Familienfilm "The Lost Bus". Eine für viele Fans überraschende Entwicklung, denn lange Zeit stand der Oscar-Preisträger der Idee, dass Levi in seine Fußstapfen tritt, eher skeptisch gegenüber. In einem Interview mit People erklärte Matthew nun, wie es zu diesem Sinneswandel kam.

"Die ersten 15 Jahre in Hollywood dachte ich: 'Ich möchte nie, dass mein Kind in diesem Business groß wird'", verriet der Darsteller. Der Richtungswechsel kam, als Matthew 40 Jahre alt wurde – zufällig genau um die Zeit, als Levi geboren wurde. Er erkannte, wie viele positive und bereichernde Erfahrungen seine eigene Karriere ihm bereits ermöglicht hatte. "Ich habe mich gefragt: 'Wieso denkst du eigentlich, dass deine Kinder das nicht machen sollten?' Es wäre ein Privileg, wenn sie diese Möglichkeit hätten." Mittlerweile sieht er die Chancen, die eine Zeit in Hollywood bieten kann, mit anderen Augen.

Matthew und seine Frau Camila haben neben Levi zwei weitere Kinder: Vida und Livingston. Familienwerte scheinen bei ihnen eine große Rolle zu spielen, doch auch die Förderung individueller Interessen wird nicht vernachlässigt. Ob Levi tatsächlich die Schauspielerei zu seiner beruflichen Leidenschaft macht, bleibt abzuwarten, aber den Segen seines Vaters hat er definitiv. Der gemeinsame Film könnte für die Familie McConaughey zu einem besonderen Kapitel werden, das nicht nur beruflich, sondern auch privat eine neue Ebene erreicht. Bereits in der Vergangenheit betonte der Schauspieler stets, wie wichtig ihm der Zusammenhalt und die Harmonie in seiner Familie sind. Umso schöner dürfte für ihn jetzt die Erfahrung gewesen sein, dass bei "The Lost Bus" gleich die ganze Familie gemeinsam vor der Kamera stand.

Anzeige Anzeige

Getty Images Matthew McConaughey bei den Oscars 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Levi Alves McConaughey und Matthew McConaughey im September 2025 in Toronto

Anzeige Anzeige

Getty Images Camila Alves und Matthew McConaughey im September 2024