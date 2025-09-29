Matthew McConaughey turtelt mit Ehefrau auf rotem Teppich

Großer Auftritt in London: Matthew McConaughey (55) und seine Frau Camila Alves McConaughey (43) zeigten sich bei der Premiere seines neuen Films "The Lost Bus" in London strahlend vor Glück. Auf dem roten Teppich des Curzon Mayfair tauschte das Paar demonstrativ Zärtlichkeiten aus und präsentierte sich in bester Harmonie. Während der Schauspieler in einem stilvollen anthrazitfarbenen Dreiteiler überzeugte, zog das Model in einer weißen Robe mit schulterfreiem Design und Fransen alle Blicke auf sich. Neben Matthew und Camila war auch ihr gemeinsamer Sohn Levi (17) mit von der Partie, der im Film ebenfalls eine Rolle übernommen hat. Der neue Streifen feiert am 3. Oktober seinen weltweiten Start auf Apple TV+ und wurde von der Schauspielerin Jamie Lee Curtis (66) produziert.

Der Film "The Lost Bus" erzählt eine spannende Überlebensgeschichte, in der Matthew als Kevin McKay und sein Sohn Levi als dessen Filmsohn Shaun zu sehen sind. Levi erklärte in einem Interview mit People, dass sein Einstieg in die Filmwelt zwar durch die Unterstützung seiner Eltern möglich wurde, er sich jedoch selbst beweisen müsse. Laut Matthew sei es wichtig, dass Levi seine eigene Identität finde und die Schauspielerei dabei nur ein Teil davon wäre. Der Oscar-Preisträger verriet außerdem, dass er seinen Sohn intensiv bei den Vorbereitungen für die Rolle unterstützte, inklusive eines besonderen Vorsprechens. Regisseur Paul Greengrass zeigte sich begeistert von dem Talent des jungen Levi, dessen Nachname im Bewerbungsverfahren zunächst zurückgehalten wurde.

Matthew und Camila sind seit 2012 glücklich verheiratet und stolze Eltern von drei Kindern. Neben dem 17-jährigen Levi haben sie noch Tochter Vida (15) und Sohn Livingston (12). Die Liebesgeschichte des Autors und des Models begann im Jahr 2006 in einem Nachtclub in West Hollywood, Los Angeles. Seitdem beweist das Paar, dass Leidenschaft und Zusammenhalt auch im Rampenlicht Bestand haben können.

Getty Images Camila Alves McConaughey und Matthew McConaughey beim Special Screening von "The Lost Bus"

Getty Images Camila Alves McConaughey und Matthew McConaughey, September 2025

Instagram / levimcconaughey Matthew McConaughey mit Ehefrau Camila und seinen Kindern