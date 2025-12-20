Matthew McConaughey & Zoe Saldaña in Netflix-Romantikkomödie

Matthew McConaughey (56) und Zoe Saldaña (47) stehen offenbar kurz davor, gemeinsam für die geplante Netflix-Produktion "Positano" vor der Kamera zu stehen. Die romantische Gaunerkomödie soll in der idyllischen Küstenstadt Positano in Italien spielen und wird von Oscarpreisträger Daniel Roher inszeniert. Das Drehbuch stammt von Alessandro Tanaka und Brian Gatewood, während Eric Fellner und Tim Bevan von Working Title als Produzenten mit an Bord sind. Netflix will laut Deadline direkt nach Vertragsabschluss mit der Produktion beginnen.

Für Matthew bedeutet das Engagement in "Positano" eine Fortsetzung seiner vielfältigen Filmkarriere. Erst im Herbst begeisterte er mit dem von Kritikern gelobten Apple-Thriller "The Lost Bus", in dem er einen Busfahrer spielt, der während der Paradise-Feuerkatastrophe 2018 eine Gruppe Kinder rettet. Zoe hingegen glänzte zuletzt in ihrer Oscar-prämierten Rolle im Netflix-Film "Emilia Perez" und wird demnächst im neuen Avatar-Film "Fire and Ash" zu sehen sein, der weltweit hohe Erwartungen weckt.

Für Regisseur Daniel ist "Positano" der nächste große Spielfilm nach "Tuner", seinem Crime-Thriller mit Dustin Hoffman (88), Leo Woodall (29) und Havana Rose Liu, der in Telluride und Toronto starke Kritiken einfuhr. Bekannt wurde der Kanadier durch die Doku "Navalny", die mit dem Oscar, einem BAFTA und dem Publikumspreis in Sundance ausgezeichnet wurde. Mit "Positano" soll er nun eine charmant-romantische Geschichte inmitten der malerischen italienischen Landschaft umsetzen.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Matthew McConaughey und Zoë Saldaña

Getty Images Zoe Saldaña, Oscar-Preisträgerin

Getty Images Daniel Roher bei der Premiere von "Tuner" beim Toronto International Film Festival 2025