Während Familientreffen: Ex-Prinz Andrew reitet im Regen

Als sich die festlich geschmückten Türen des Buckingham Palace zum traditionellen Adventsessen öffneten, war einem gewissen Briten wohl ohnehin nicht nach Gesellschaft zumute: Andrew Mountbatten Windsor (65) saß durchnässt auf seinem Pferd im strömenden Regen von Windsor Park, während sich seine Familie am reich gedeckten Tisch versammelte. Laut Daily Mail waren unter anderem König Charles' (77) Sohn Prinz William (43) und seine Frau Prinzessin Kate (43) mit den Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) angereist, aber auch Andrews Töchter, Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35), erschienen strahlend zu dem Familientreffen.

Der einstige Prinz verlor erst kürzlich seine royalen Titel und Privilegien, nachdem Vorwürfe zu seinen Verstrickungen mit dem inzwischen verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) wieder in den Fokus gerückt waren. Berichten zufolge hatte ihm Charles signalisiert, dass er sowohl vom Weihnachtsessen als auch von den Feierlichkeiten in Sandringham ausgeschlossen bleibt. Zusätzlich soll Andrew seine Residenz, die Royal Lodge, verlassen müssen – ein wirtschaftlicher und emotionaler Rückschlag für den in Ungnade gefallenen Royal.

Andrews schwierige Lage spiegelt sich nicht nur in seinem Ausschluss von großen königlichen Zusammenkünften wider – auch seine engsten Familienbande scheinen angespannt. Es war eine Tradition, dass Andrew und seine Ex-Frau Sarah Ferguson (66), mit der er trotz ihrer Trennung ein ungewöhnlich enges Verhältnis pflegt, an den Festlichkeiten der Royals teilnahmen. Doch die Umstände der vergangenen Jahre haben ihn spürbar ins Abseits der königlichen Gemeinschaft gedrängt. Laut Insidern liegt der Fokus der königlichen Familie jetzt darauf, das positive Image in der Öffentlichkeit aufrechtzuerhalten – ein Ziel, das die deutliche Distanzierung von Andrew offenbar dringend nötig macht.

Imago Andrew Mountbatten Windsor beim Ausritt nahe Windsor Castle vor dem großen Regenschauer am 13. Dezember 2025

Imago König Charles III. spricht beim Staatsbankett für Frank-Walter Steinmeier und Elke Büdenbender in Windsor

Imago Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson bei der Trauerfeier der Duchess of Kent in Westminster Cathedral, London