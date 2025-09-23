Micha sicher: Ihn und Edda wird der Sommerhaus-Fluch treffen

Reality-TV-Star Michael Klotz zeigt sich im Sommerhaus der Stars wenig optimistisch über die Zukunft seiner Beziehung zu Edda Pilz. Während ihrer Zeit in der Show kommt es immer wieder zu lautstarken Auseinandersetzungen. Micha geht sogar so weit, den sogenannten Sommerhaus-Fluch zu prophezeien: "Ich denke, dass wir gerade stark darauf hinarbeiten, dass wir den Sommerhaus-Fluch abbekommen. Es geht von Tag zu Tag halt bergab." Die Influencerin hingegen wirkt gefasster und kontert: "Wenn man das Sommerhaus als Paar nicht übersteht, war es meiner Meinung nach eh zum Scheitern verurteilt." Besonders bei Paarspielen wie "Du blöder Mixer" kochen die Emotionen hoch.

Das Spiel, bei dem Micha Fragen über Edda richtig beantworten musste, endete in einer explosiven Situation, als es um ihre BH-Größe ging, die er falsch angab. Die Konsequenz? Eine eklige Flüssigkeit landete auf ihrer Kleidung. Edda platzte der Kragen: "Wenn du noch einmal zu schnell antwortest, ohne zu denken, mache ich heute Schluss mit dir!" Doch trotz aller Streitigkeiten riss sich das Paar zusammen und konnte schließlich die meisten Fragen richtig beantworten, was ihnen in der Show einen wichtigen Vorteil einbrachte. Sie konnten während der Nominierung nicht gewählt werden.

Schon zu Beginn ihrer Zeit im Sommerhaus hatten Micha und Edda Schwierigkeiten, miteinander eine harmonische Basis zu finden. Die anhaltenden Spannungen scheinen ihren Alltag in der Show mehr und mehr zu dominieren. Statt Harmonie verbreitet sich Frustration. Die Differenzen der beiden treten immer deutlicher zutage. In den ersten Folgen sprach Micha bereits davon, dass es zwischen ihm und der Fitness-Liebhaberin nicht passe. "Ich bin wie der kleine Hund, der immer zu dir angehoppelt kommt und sich Küsse abholt", ärgerte er sich.

Anzeige Anzeige

RTL Micha, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025

Anzeige Anzeige

RTL Edda, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / edda.elisa Micha Klotz und Edda Pilz im Oktober 2024