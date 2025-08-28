Cheyenne Ochsenknecht teilt süßen Geschwister-Post mit Jimi

Cheyenne Ochsenknecht (25) und ihr Bruder Jimi Blue Ochsenknecht (33) haben ihre Geschwisterliebe wieder aufleben lassen und überraschen ihre Fans mit einem zuckersüßen Instagram-Post. Nach einer Phase der Distanz haben sich die beiden wieder angenähert. Auf einer Reihe von Fotos, die Cheyenne teilte, posieren die beiden auf einem malerischen Weingut. Lachend und herumalbernd verbreiten sie gute Laune, was ihre Fans sofort begeistert. "So schön, euch zusammen zu sehen, ihr schaut sehr glücklich aus", schwärmt ein User unter dem Post. Ein anderer fügt hinzu: "Richtig schön, dass sie wieder zusammengefunden haben. Haltet es und euch immer fest."

Nach einer längeren Phase der Distanz zwischen Jimi Blue und seiner Familie scheint nun wieder Frieden eingekehrt zu sein. Sein derzeitiger Aufenthalt in Österreich, wo er sich noch immer wegen eines Rechtsstreits aufhält, hat offenbar die Gelegenheit geboten, die Geschwisterbande zu stärken. Cheyenne hat ihrem großen Bruder in der schweren Zeit zur Seite gestanden und ihre erneute Nähe scheint beiden gutzutun, wie die lässigen Fotos beweisen.

Den Prozess wegen Betrugs hat Jimi in Österreich zwar bereits hinter sich gebracht und kam mit einer Geldstrafe davon – seinen Pass hat er jedoch noch immer nicht zurück, wie oe24 berichtete. Das bedeutet, dass er noch immer nicht das Land verlassen kann. Der Grund liege darin, dass die Staatsanwaltschaft weiterhin an der Option festhält, Beschwerde gegen einen Einstellungsbeschluss im Verfahren zu erheben und dieses trotz Entrichtung der Geldbuße weiterzuführen.

IMAGO / pictureteam Jimi Blue Ochsenknecht, August 2025