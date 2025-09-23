Taylor Swift und Travis wird bei Kinderplanung Druck gemacht

Donna Kelce (72) hat klare Vorstellungen, was die Familienplanung ihres Sohnes Travis Kelce (35) und seiner Verlobten Taylor Swift (35) betrifft: mehr Enkelkinder! Dieses Thema wurde kürzlich im gemeinsamen Podcast "New Heights" des NFL-Stars und seines Bruders Jason Kelce (37) angesprochen, als sich die beiden mit Coach Deion Sanders unterhielten. Jason enthüllte, dass ihre Mutter Travis mittlerweile "unter Druck setzt", ein Kind zu bekommen. Travis lachte wiederum: "Hör mal, im Moment, genau jetzt, steht Jason bei Mama an erster Stelle, weil er Kinder hat." Vierfachpapa Jason bestätigte diese Einschätzung: "Das hat sie gesagt. Sie hat diese Bemerkung gemacht und sie hat etwas Druck auf ihn ausgeübt."

Im Podcast spielte auch Deion Sanders auf den Druck an und neckte Travis mit den Worten: "Worauf wartest du, Dad?" Bisher blieb Travis eine Antwort auf die Familienplanung schuldig, doch Kylie Kelce (33), seine Schwägerin, lobte ihn bereits als "König der lustigen Onkel" – ein vielversprechendes Zeichen für seine zukünftigen Vater-Qualitäten. Außerdem betonte Kylie, wie sehr sie sich über Taylor als Tante für ihre vier Kinder freue.

Die Liebesgeschichte zwischen Travis und Taylor begann im Sommer 2023 und zog von Beginn an die Aufmerksamkeit auf sich. Schon jetzt gibt es Spekulationen über eine baldige Hochzeit im nächsten Jahr. Ein enger Vertrauter plauderte zum Beispiel gegenüber Page Six aus, wo die beiden vor den Traualtar treten sollen: "Taylor und Travis haben die Planung bereits begonnen. Sie wollen sich nächsten Sommer in Rhode Island das Jawort geben."

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift, 2025

Getty Images Taylor Swift und Donna Kelce, Januar 2025

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025